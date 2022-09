VG erfarer: Omar Elabdellaoui takket nei til russisk klubb

Dinamo Moskva la et lukrativt kontraktstilbud på bordet for å hente høyrebacken til klubben, men spilleren sa blankt nei.

LANDSLAGSLEGENDE: Omar Elabdellaoui står med 49 landskamper for Norge – mange av dem med kapteinsbindet rundt armen.

På grunn av Russlands krigføring i Ukraina var det ikke aktuelt å takke ja til tilbudet, får VG opplyst.

Dinamo Moskva er samme klubb som står bak den kontroversielle overgangen til landsmannen Mathias Normann.

Landslagssjef Ståle Solbakken informerte midtbanespilleren tidligere denne uken om at han ikke er aktuell for landslaget etter at han signerte for den russiske klubben.

Etter avslaget til Elabdellaoui valgte Moskva-klubben å hente den israelske backen Eli Dasa fra nederlandske Vitesse.

Elabdellaoui står uten klubb etter at han ble enig med Galatasaray om å terminere kontrakten.

BRILLEFIN: Omar Elabdellaoui spiller med beskyttelsesbriller etter at han ble skadet i en fyrverkeriulykke for halvannet år siden.

30-åringen med 49 A-landskamper står dermed fritt til å finne seg en ny klubb også utenfor overgangsvinduet.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra Omar Elabdellaoui eller spillerens agent Mikail Adampour.

I forrige uke skrev TV 2 at greske AEK Athen, franske Marseille og engelske Nottingham Forest var blant klubbene som sto langt fremme i kampen om høyrebacken.

Etter det VG erfarer har også flere klubber kommet på banen den siste uken.