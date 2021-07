Haaland vekker oppsikt på trening: – Utrolig energinivå

Erling Braut Haaland er i gang med sesongoppkjøringen hos Borussia Dortmund og virker ikke å ha problemer med tenningsnivået.

VISER MUSKLER: Erling Braut Haaland fotografert på trening 15. juli. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

– Erling Haaland ... det er ikke rent lite å si om ham. Du kan se at han har brukt sommerpausen godt, for han har et utrolig energinivå. Han ser veldig fokusert ut, sier sportsredaktør Dirk Krampe i lokalavisen Ruhr Nachrichten på deres TV-sending.

Unge herr Haaland og hans Dortmund-lag er, foreløpig i en noe redusert gruppe, tilbake på trening inn mot den nye sesongen.

Lokalavisens utsendte bemerket at jærbuen tjente som spilloppmaker på treningsfeltet – samtidig som ryktene rundt hans fremtid fortsette å svirre. 15. juli meldte Sky Sports i Tyskland at storklubben Chelsea har fått et bud avvist av de gulsvarte.

Treningene ledes av lagets nye trener, Marco Rose, som tok over roret fra Edin Terzic. 44 år gamle Rose fra østtyske Leipzig har trent Haaland i RB Salzburg, og blitt trent av Jørn Andersen i Mainz.

– Jeg tror Rose kommer til å gjøre Erling enda bedre, han er flink til å gjøre unge spillere bedre. At de kjenner hverandre er en fordel, Rose kjenner Erlings styrker og kan hjelpe ham med å ta neste steg, sier Andersen.

Han er «omringet» av noen godkjente navn på listen over trenere i Mainz: Han overtok for Jürgen Klupp, ble etterfulgt av Thomas Tuchel og etter Tuchel kom den nå danske landslagssjefen Kasper Hjulmand.

Andersen husker Rose godt.

– Han har tatt steg for steg som trener, og fram til nå har han vist gode evner og fått erfaring. Det jeg legger merke til, er at han hele tiden har forsøkt å spille den fotballen Jürgen Klopp og jeg spilte den tiden han var spiller. De forsvarer høyt, tidlig i press og jobbet mot ballen, sier Andersen.

Lars Tjærnås er ekspertkommentato, blant annet hos Viaplay, og tror også det er en fordel at Haaland gjenforenes med Rose.

– Jeg mener at han uansett har så bredt spekter av egenskaper at nesten uansett trener og stil vil han kunne bruke egenskapene sine. Rose er en trener med dynamisk fotball, hans lag er ekstremt gode i omstillinger og jeg tror Haaland vil få enda flere muligheter på kontringer framover, sier Tjærnås.

40 mål på 43 kamper i Bundesliga etter overgangen til Dortmund i januar 2020, samt ti mål i forrige Champions League-sesong, gjør at listen er lagt for forventningene knyttet til jærbuen.

– Den største utfordringen for ham er todelt. Det ene handler om forventninger fra omgivelsene og kravene til seg selv. Han har lagt lista på et nivå det nesten er umulig å kopiere. Det andre er at han selvsagt vil kartlegges ekstremt nøye og granskes etter mottrekk, sier Tjærnås på spørsmål om hva som er Haalands største utfordring kommende sesong.

