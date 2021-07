Italia-stjernen forklarer «bøllingen» som gikk viralt

Giorgio Chiellini (36) satte fyr på sosiale medier under myntkastet før Italias straffekonk mot Spania.

IKKE IMPONERT: Jordi Alba virket ikke å være helt med på leken under myntkastet før straffesparkkonkurransen mellom Italia og Spania – som Italia vant. Foto: CARL RECINE / Reuters

Bildene ble symbolet på det psykiske overtaket italienerne virket å ha over spanjolene før de sikret seg en plass i finalen på Wembley.

Da dommeren først kastet mynten, skal Spania-kaptein ifølge Chiellini ha trodd at han hadde vunnet retten til å velge side under straffekonken.

Da utropte Chiellini «løgner! Din løgner!» med et enormt glis rundt munnen mens han dyttet til Alba og ga ham en forsiktig neve i ansiktet.

Etter å ha blitt kvitt alle misforståelser om hvem sin side som tilhørte hvem, kastet dommeren mynten på nytt. Chiellini fikk velge side. Italieneren ga deretter spanjolen en bamseklem og løftet ham. En konsentrert Alba virket ikke å være helt med på leken.

«Straffekonken var over før den startet», skrev The Athletic-journalist Carl Anka og viste til bildene av Chiellinis tilsynelatende bøllende oppførsel mot Alba.

– Kroppsspråket til de italienske spillerne var helt annerledes. De virket mye mer avslappet, og mental styrke er nettopp det man trenger i disse situasjonene, sa Rio Ferdinand hos BBC om bildene som gikk viralt.

DU ELLER MEG? Giorgio Chiellini et hakk mer entusiastisk enn gjennomsnittet under tildelingen av rettigheten til å skyte straffespark først i konkurransen. Foto: ANDY RAIN / Reuters

Spilte ikke spillet

Under lørdagens digitale pressekonferanse før EM-finalen mot England stilte VG spørsmål til Chiellini om hva som lå bak oppførselen før straffene.

– Du kan se på meg at jeg har vokst mye som spiller over de siste kampene. Jeg prøver å nyte hver siste dråpe av karrieren min. Jeg har alltid et smil rundt munnen og prøver alltid å vise mine motstandere den største respekt. Jeg prøver å klemme dem, smile og spøke litt med dem. Det er noe jeg alltid har gjort, men enda mer under dette mesterskapet, for jeg prøver å nyte hvert øyeblikk enda mer enn jeg gjorde før, sier Chiellini til VG.

– Var det et forsøk på psykisk spill?

Veteranen gliser fra øre til øre og rister på hodet.

– Det var ikke psykisk spill på noen måte. Det er sånn jeg er i gode og dårlige tider. Lagkameratene elsker meg. Det kan hende det er ganger hvor motstanderne mine liker meg mindre, men etter alle disse årene tror jeg det er gjensidig respekt mellom meg og motstanderne mine. Jeg har alltid delt ut og mottatt mye, sier Juventus-spilleren.

Sistereis

Kanskje er det skadene som har plaget ham de siste årene, som har gitt Chiellini et nytt perspektiv på tilværelsen som profesjonell fotballspiller.

Etter at an røk korsbåndet på høsten i 2019, var han ute i nesten en el sesong. På grunn av flere mindre skader i ettertid har han kun spilt 21 seriekamper for Juventus på de to siste sesongene.

Likevel har han levert prestasjoner fra øverste hylle under sommerens mesterskap. VG tok ut Chiellini på EMs drømmelag. Og søndag kan han sikre et trofé som vil bety ekstra mye for ham.

For til tross for at han har hatt en lang og suksessrik karriere, har Chiellini aldri vunnet noe utenfor Italia.

Han er ni ganger italiensk seriemester og fem ganger cupmester, men har tapt både EM-finalen i 2012 og to Champions League-finaler med Juventus.

Kanskje blir dette hans siste sjanse.

