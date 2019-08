Jakob Ingebrigtsen trener beinhardt for tiden, men målingene viser at han unngår slagstoffer i blodet og bygger ressurser i stedet for å tære. FOTO: Egil Ø. Nærland

Slår verdenseliten, men kongepokalen kan de glemme

De har EM-titler i fleng, de er ranket blant verdens to, tre beste mellomdistanseløpere, men hverken Jakob eller Filip Ingebrigtsen ser for seg at de kan vinne kongepokalen under NM i friidrett.