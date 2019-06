På sin siste dag som amatør ble Viktor Hovland tildelt medaljen som beste amatør i US Open 2019. FOTO: David J. Phillip / NTB scanpix

Viktor Hovland hylles etter amatørrekord og 12. plass i US Open

Med 67 slag, fire under par, på siste dag i US Open skrev Viktor Hovland historie for amatører søndag. – Ganske kult, syns han, som endte på 12. plass totalt.