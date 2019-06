Hvert år etter sesongen holder Martin Johnsrud Sundby (34) familieråd. I år ble det et kort møte rundt en langsiktig beslutning.

HOLMENKOLLEN: 27. februar i år skjedde det noe som kunne ha fått Martin Johnsrud Sundby til å legge opp. I stedet ga det ham tenning og ny energi. Det var det individuelle mesterskapsgullet på 15 km i VM i Seefeld som sørget for jubel og tårer der og da. Senere førte det til en lett beslutning for langrennsløperen.

– Det ble et kort møte i familierådet. Vi har hatt en god følelse alle i familien. Det ble en familieseier, sier han.

Denne gangen ble det tatt en beslutning om at han satser på langrenn i minst to år til. Han er regjerende mester på 15 kilometer og har dermed friplass i Oberstdorf-VM i 2021.

– Jeg koser meg med det jeg gjør nå. Det har jeg tenkt til å fortsette med et par år til, sier han.

CH. KELEMEN / BILDBYRÅN

Småbarnsfar

Sundby er fortsatt den eneste på landslaget som er småbarnsfar. Det har han kjent på, og tanken på å legge opp har vært der mange ganger.

Men ikke nå.

Fakta: Martin Johnsrud Sundby Født: 26. september 1984 Fra: Røa i Oslo Bor: Oslo Klubb: Røa IL Meritter: 2 OL-gull fra Pyeongchang (stafett og lagsprint), 4 VM-gull (tre i stafett og ett individuelt fra Seefeld 2019 på 15 km klassisk), 15 NM-gull Verdenscupen: 209 starter, 30 seiere og 74 pallplasser. Startet sitt første verdenscuprenn på 50 km i Kollen i 2005. Han fullførte ikke det løpet.

– Eldstegutten har vært mest opptatt av at jeg skulle være hjemme og ikke reise. Men han forstår nå bedre. Han har til og med bedt om å få rulleski. Men det er vel fortsatt slik at han heller ser at jeg blir med på fotballtrening enn i en rulleskikonkurranser på TV, sier Sundby.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Forbereder seg til OL

Selv om han nå tar to år til, lurer OL i Beijing i 2022 i bakhodet. Han sier i intervju etter intervju at det er to år han har bestemt seg for å satse. Men OL-fristelsen blir for stor for ham.

Når landslaget drar på samling til Font Romeu i månedsskiftet august/september, er det for å dra med seg erfaringer fra OL-høyden som kan brukes i februar 2022. Det er en samling som Sundby selv kaller «forskning» med OL i tankene.

JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

– Og når jeg først er med på det, så er det vel naturlig at det ikke er for moro skyld at jeg er med på det, sier han med et skjevt smil.

Et smil som forteller at han så godt som har bestemt seg for å holde på til han er 37 år gammel. Altså til etter OL i Beijing, sa han etter Holmenkollen Skishow i forrige uke.