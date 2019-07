Drømmen om et sjakk-VM i Norge ble knust da det ble klart at Magnus Carlsen ikke ønsket å delta i et VM i Stavanger. Sjakkpresident Morten L. Madsen tror tettere dialog kunne gitt andre løsninger.

Torsdag trakk Stavanger sin søknad som arrangør for sjakk-VM i 2020. Det var da gått litt over tre måneder siden byen ble enstemmig valgt som den norske kandidaten til en VM-kamp.

Men da Magnus Carlsens far Henrik Carlsen i et Facebook-innlegg ba Stavanger om å trekke søknaden, fordi sønnen ikke ønsket å delta i et VM i byen, ble søknaden skrinlagt.

I ettertid har flere spurt seg spørsmålet om en VM-kamp i Norge likevel kunne latt seg gjøre.

Carlsens ultimatum

Carlsen hadde selv et ønske om at en eventuell VM-kamp i Norge skulle foregå nærmere «hjemme» i Lommedalen. Et VM på hjemmebane ville påføre verdensmesteren et enormt forventningspress. Derfor ønsket han å ha kampen i enten Oslo eller Bærum, som også søkte om å bli norsk søkerby.

Carlsen var også positiv til en deling av mesterskapet. Tidlig ble det klart at Stavanger hadde den beste søknaden, men Carlsen håpet på at halvparten av mesterskapet kunne gjennomføres i oljebyen og den andre halvparten i Oslo.

Denne delingen av en VM-kamp har ikke funnet sted tidligere. 8. mars, drøye to uker før sjakkforbundet tildelte VM-søknaden til Stavanger, kom FIDE-president Arkadij Dvorkovitsj med en uttalelse på det internasjonale sjakkforbundets hjemmesider:

«VM-reguleringene blir nå videre utviklet. De gir nå lov til å holde kampen i flere byer, hvis dette promoterer sjakk og ikke skaper logistiske problemer for kandidatene».

Carina Johansen / NTB scanpix

Carlsen fikk altså grønt lys for sitt ønske om å splitte mesterskapet.

– Det ble sett på som veldig problematisk med et delt arrangement. Vi gjorde noen sonderinger rundt dette uten å få det til, sier president Morten L. Madsen i Norges Sjakkforbund.

Problematikken gikk blant annet ut på turneringsformatet. Den tolv partier lange kampen kan i teorien avgjøres allerede etter syv partier. Dermed kunne seks partier i Stavanger og seks i Oslo bety at der kampen skulle avgjøres i teorien kunne fått bare ett parti.

Fakta: Dette er saken * 23. mars ble Stavanger valgt som norsk søknadsby til VM i sjakk 2020. * Valget ble tatt av et enstemmig sentralstyre i Norges Sjakkforbund. * Torsdag formiddag fortalte Carlsen-leiren at Magnus Carlsen ikke ville stille i et VM i Stavanger. * Like etterpå trakk Norway Chess og Stavanger Kommune tilbake sin VM-søknad. * Carlsen-leiren har uttalt at de er positiv til en eventuell VM-søknad fra Stavanger for et VM i lyn- og hurtigsjakk.

Kunne funnet andre løsninger

Etter at Carlsens standpunkt ble kjent i offentligheten, og Stavanger trakk sin VM-søknad, har president Madsen ved flere anledninger forklart at styret på tidspunktet valget ble tatt ikke forsto hvor belastende et VM på hjemmebane ville være for Carlsen.

På «Ukeslutt» på NRK P2 gikk Madsen lørdag langt i å si at Carlsens ønsker burde veid tyngre i beslutningen.

– Vi hadde mange variabler vi skulle ta hensyn til da vi skulle ta beslutningen. Hadde vi gått i en litt tettere dialog med Carlsen og teamet, så kan det være at vi hadde funnet andre løsninger, og det må styret ta litt selvkritikk på, sa han.

Sentralstyret og presidenten i forbundet ble først oppmerksomme på Carlsens betenkeligheter under valgmøtet 22.–23. mars.

Til Aftenposten forklarer han at om betenkelighetene fra Carlsen-leiren kom tidligere, ville man hatt anledning til å gjennomføre dialogen.

– Det er vanskelig i ettertid å vite hvordan man hadde tenkt om dette i en slik situasjon, annet enn at man antageligvis hadde gått i en dypere dialog med dem for å få mer klarhet om situasjonen.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kunne ikke fått beskjeden tidligere

Frem til valgmøtet hadde dialogen med Carlsen-leiren og forbundet gått gjennom generalsekretær Geir Nesheim. Det var også han som informerte styret om Carlsens skepsis til et Stavanger-VM under møtet.

Han mener ikke at det var naturlig at styret ble informert på et tidligere tidspunkt.

– De endelige meldingene fra Team Carlsen kom sent i uken opp til styremøtet – en av dem samme dag som første dag av møtet – så det var ikke naturlig.

På spørsmål om Carlsen-leiren er overrasket over at styret først ble gjort oppmerksom på deres standpunkt under valgmøtet, svarer Magnus Carlsens manager Espen Agdestein følgende i en SMS:

«For oss var det viktig, i forkant, å informere tydelig om Magnus sin posisjon».

Agdestein har ikke svart på Aftenpostens spørsmål om hvor lenge i forkant de var tydelig på Carlsens posisjon.