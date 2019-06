Da Nils Arne Eggen ble hyllet før kampen snakket han om RBK og underholdning. Trenerlegenden smilte da Samuel Adegbenro hadde inntatt manesjen en drøy time senere.

RBK – Vålerenga 3–0

LERKENDAL: 23-åringen måtte riktignok ta til takke med det ene målet. Men kunne fort ha notert seg for to til, i det som var RBKs beste kamp for sesongen – og hvor Yann-Erik de Lanlay og Alexander Søderlund gjorde søndagskvelden komplett.

Altså, for å klargjøre én ting innledningsvis: Det var Eggens store dag på Lerkendal. Først med en verdig seremoni og avduking av statue før kampen. Så da supporterne i Kjernen viste sin respekt med banner og tifo før kampstart, samtidig som «Nils Arne Eggen» runget utover stadion.

Fakta: Rosenborg – Vålerenga 3-0 (1-0) 13.320 tilskuere Mål: 1-0 Samuel Adegbenro (14), 2-0 Yann-Erik de Lanlay (66), 3-0 Alexander Søderlund (86). Dommer: Rohit Saggi, Drafn. Gult kort: Tore Reginiussen (35), Rosenborg, Johan Lædre Bjørdal (57), Mohammed Abu (85), Vålerenga. Lagene: Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Marius Lundemo (Anders Trondsen fra 74.), Anders Konradsen – Babajide Akintola (Gjermund Åsen fra 84.), Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro (Yann-Erik de Lanlay fra 64.). Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Efraín Juárez, Johan Lædre Bjørdal, Markus Nakkim, Ivan Näsberg (Sam Adekugbe fra 74.) – Mohammed Abu, Magnus Lekven – Aron Dønnum (Felix Myhre fra 78.), Herolind Shala (Bård Finne fra 65.), Chidera Ejuke – Matthías Vilhjálmsson.

Men der han satt, 77-årige Eggen, midt på den ene langsiden, fikk han se et RBK-lag som også ville være med på hyllesten – og som leverte årsbeste.

Og i sentrum nede på gresset de første 45: Samuel Adegbenro.

Slitt med form og spilletid

For to år siden ble 23-åringen hentet fra Viking for å levere «det lille ekstra» – og ble helten i de mye omtalte Ajax-kampene. Men under Eirik Hornelands ledelse har nigerianeren trøblet med både egen form og spilletid.

I første kamp etter ferien var venstrekanten imidlertid tilbake. Og timingen kunne neppe ha vært bedre.

Etter at RBK blåste ut av startblokkene mot Vålerenga, var gjestene fra Oslo i ferd med å spille seg litt inn igjen i oppgjøret da kampen tikket mot 15 minutter.

Så smalt det.

Et Vegard Eggen Hedenstad-oppspill ble tatt ned av Alexander Søderlund, som slo David Akintola i bakrom. Høyrekanten dro seg inn i 16-meteren, og på bakre stolpe sto Adegbenro og bredsidet inn ledelsen.

Fire store muligheter

Der og da virket det som at RBK-spillerne opplevde en kollektiv skulder-senking. For da kom også sjansene.

Og i hovedrollen: Adegbenro.

* Som da han, etter 19 minutter, fikk ballen i beina. Venstrekanten avanserte 10–15 meter, før han sendte i vei et hardt skudd fra 16-metersstreken. Adam Larsen Kwarasey måtte ut i full strekk for å hindre baklengs.

* Fire minutter senere, etter et godt Mike Jensen-innlegg, raget Adegbenro så høyest inne i feltet. Headingen var god, men gikk centimeter utenfor.

* Etter 28 minutter var Adegbenro nære igjen. Denne gang etter – på lekkert vis – å ha fintet Vålerenga-back Efraín Juárez i retning Nardo-krysset med en «utsiden av foten-variant». Adegbenro skar inn i feltet, men avslutningen ble blokkert.

* Rett før pause var 23-åringen frampå igjen. Denne gang noe mer tilfeldig, ettersom Anders Konradsen hadde headet i tverrliggeren noen sekunder før. Men på returen var Adegbenro – med et skudd som ville ha ligget i nettet om det ikke ble blokkert.

Da passet det på mange måter fint at Eggen, blant mange ting, hadde tatt opp viktigheten av å underholde da han fikk ordet etter avdukingen.

77-åringen snakket blant annet om sin egen debut som spiller, for 59 år siden, i en kamp RBK ledet 4–0 til pause – men som endte 4–4.

de Lanley doblet

Etter pause viste imidlertid Adegbenro at han fortsatt ikke har samme løpskraft som da han kom i 2017. Returløpene han tok før pause ble mer sporadiske, og han maktet ikke jage i rom som i åpningen.

Da hadde imidlertid venstrekanten gjort sitt, og det passet nok Horneland helt greit at Yann-Erik de Lanlay, som kom inn, scoret bare et drøyt minutt etterpå – med en fin avslutning på halv volley.

Fin Søderlund-scoring

Dermed kunne både nytrener Horneland og legenden Eggen se de siste 25 minuttene med tilnærmet hvilepuls. Da Alexander Søderlund traff langhjørnet med et fint skudd fra 20 meter med drøyt fem minutter igjen å spille, var saken veldig grei.

Sånn i 22-tida søndag kveld satt Nils Arne Eggen sammen med sønnen Trygve på vei tilbake til Orkdal.

Han fikk den hyllesten han fortjente.

Han fikk det resultatet han ønsket seg.

Og han fikk se at mannen «med det lille ekstra», Samuel Adegbenro, og resten av RBK gjøre mer av det han var innom selv tidligere på kvelden:

Å underholde