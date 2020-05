Tidligere gullballvinner sammenligner Haaland med Ronaldo: – Han er i verdensklasse

Rivaldo mener at Erling Braut Haaland (19) er klar til å spille for klubber som Barcelona og Real Madrid.

Haaland var tilbake med scoring etter koronapausen da han satt inn 1–0 mot erkerival Schalke forrige helg. Kampen endte til slutt 4–0 til Dortmund. Foto: Martin Meissner, Reuters / NTB scanpix

Haaland var tilbake med et pang da han sist lørdag leverte en scoring og en målgivende pasning mot erkerival Schalke i Dortmunds første kamp etter koronapausen.

En av dem som viser stor beundring for 19-åringen, er den tidligere superstjernen Rivaldo. Brasilianeren vant Gullballen i 1999 og har spilt for storklubber som Barcelona og AC Milan.

Han har også en lang landslagskarriere bak seg og var en nøkkelspiller da Brasil vant VM i 2002. Den tidligere offensive midtbanespilleren mener Haaland viser likhetstrekk med sin gamle lagkamerat Ronaldo.

– Noen sammenligner Haalands stil med Ronaldo Nazarios. Og det er noen likheter med Haaland. Han er rask, fryktløs og scorer mye. Men det er tidlig å tenke at han kan bli Ronaldos etterfølger, skriver Rivaldo i et intervju gjengitt av sportssiden Goal.

Brasilianske Ronaldo regnes som en av tidenes beste spisser. Han vant Gullballen to ganger, senest i 2002.

– Ronaldo vant VM to ganger og deltok i fire. Han blendet også fotballverden med sine løp og scoringer, så vi trenger tid til å se om Haaland kan nå Ronaldos nivå. Men Haaland ser ut til å ha kvalitetene til å hvert fall komme nær nivået til min briljante lagkamerat, roser Rivaldo.

Rivaldo (t.v.) hyller Erling Braut Haaland, og mener sammenligner nordmannens stil med Ronaldos (t.h.). Her er de to tidligere lagkameratene avbildet mens de kysser VM-pokalen i 2002. Foto: Oleg Popov, Reuters / NTB scanpix

Trekker frem Barcelona

Rivaldo trekker også frem Haalands personlighet som en av hans beste sider som fotballspiller.

– Han er en fantastisk spiller, men som 19-åring kan han bli enda bedre i fremtiden. Han kan bli en av de beste spissene i verden. Han har mye personlighet, spiller uten frykt og ser svært rolig ut på fotballbanen. Så han er en verdensklassespiller som har mye å lære, og det er naturlig at så mange storklubber jakter på han, sier Rivaldo, ifølge Goal.

Spanske Marca og en rekke andre medier fra samme land hevder at Real Madrid er interessert i Haaland.

Rivaldo mener at hans tidligere klubb Barcelona også kan være et godt alternativ for nordmannen. Han er overbevist om at Haaland vil passet godt inn i La Liga.

– Real Madrid ser ut til å være Haalands foretrukne destinasjon i sommer, og han viser allerede nok kvalitet til å skinne i spansk fotball. Hans hensynsløshet foran mål har satt han i en privilegert posisjon, og Barcelona kan være et godt alternativ for ham. Han vil være en fantastisk signering for den klubben som klarer å hente han, mener Rivaldo.

Rivaldo (t.h.) feirer sammen med Ronaldo etter at sistnevnte scoret i VM-finalen mot Tyskland i 2002. Brasil vant kampen 2-0 etter to scoringer av Ronaldo. Foto: Jim Bourg, Reuters / NTB scanpix

– Har gjort Dortmund bedre

Lørdag skal Haalands Dortmund spille borte mot Wolfsburg. Sistnevntes trener, Oliver Glasner, mener at Haaland har gjort Dortmund til et bedre lag siden hans ankomst i januar.

Glasner påpeker at Haaland har gjort Dortmund-angrepet komplett, etter å ha fylt rollen som midtspiss, i et lag med mange hurtige offensive kantspillere som Thorgan Hazard, Julian Brandt, Jadon Sancho og Giovanni Reyna.

Wolfsburg-trener Oliver Glasner mener at Erling Braut Haaland har gjort Dortmund mer komplett i angrep. Foto: Reuters / NTB scanpix

– Kvaliteten på Dortmunds angrepsspillere er noe av det beste i Bundesliga, og kommer til å gi oss et mål på hvor gode vi er til å forsvare oss. Erling Haaland er en den robuste midtspissen som Dortmund var på jakt etter, men som de lenge ikke fant. Han passer godt inn og har gjort Dortmunds angrepsspill bedre, sa Glasner på pressekonferansen før kampen, ifølge Wolfsburgs nettsider.

Før helgens Bundesliga-runde ligger Dortmund på annenplass, fire poeng bak serieleder Bayern München. Wolfsburg ligger på sjetteplass.