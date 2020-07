Martin (18) kan skrive fotballhistorie i Italia. Men det er ikke sikkert Norges landslag får glede av ham.

Martin Njøten Palumbo kan bli den neste nordmannen til å spille i Serie A. Men det er ikke sikkert det norske landslaget får glede av ham i fremtiden.

Martin Njøten Palumbo nyter tilværelsen på Udineses A-lag. Foto: Fabio Ferrari / LaPresse

Norge har ikke for vane å ha spesielt mange spillere i den italienske toppdivisjonen Serie A.

Denne sesongen har imidlertid Morten Thorsby (24) markert seg for Sampdoria, blant annet med scoring mot storlaget Inter. I samme kamp fikk også lagkamerat Kristoffer Askildsen (19) debuten.

To nordmenn på banen i samme Serie A-sesong tilhører sjeldenhetene. Tre vil være enestående. Det kan likevel bli tilfelle om 18 år gamle Martin Njøten Palumbo får komme på banen for Udinese i løpet av de neste ukene. Den talentfulle midtbanespilleren var på benken i de to siste kampene mot Torino og Atalanta.

Nå ser han at drømmen om Serie A-spill stadig sniker seg nærmere.

– Det var helt fantastisk (å være en del av kamptroppen, jou.anm.). Det ville kanskje vært morsommere med publikum, men det var fortsatt gøy å varme opp med så mange gode, sier Palumbo.

Født i Norge

At det var en norsk 18-åring på Udinese-benken overrasket nok en del norske fotballelskere, men det finnes grunner til at Palumbo har gått under radaren.

Han har nemlig tilbrakt mesteparten oppveksten og hele sin fotballutdannelse i Italia. Han ble født på Radøy, der hans norske mor kommer fra, men familien flyttet til Italia (der faren kommer fra) da han var rundt tre år gammel.

Fotballidolene heter Diego Maradona og Andrea Pirlo, men han har iblant også fått med seg Brann-kamper fra sitt andre hjemland.

For Palumbo har alltid vært opptatt av å bevare sine norske røtter. Han føler seg hjemme når familien er på Radøy-ferie hver sommer. Han har kontakt med norske venner og familiemedlemmer derfra og snakker med hordalandsdialekt når vi ringer ham for intervju.

Hadde ikke trent mye med laget tidligere

Årets Radøy-ferie er imidlertid lagt på is. Koronapandemien har som kjent rystet Italia, men det er først og fremst Palumbos inntreden på Udineses A-lag som setter en stopper for ferien.

18-åringen med norsk og italiensk pass hadde ikke trent mye med førstelaget tidligere, men da man begynte trening igjen for snart to måneder siden, ville den sportslige ledelsen ha ham med.

– Det har vært kjempegøy. Alle på A-laget er kjempesnille, sier Palumbo.

Midtbanespilleren fikk snart merke at ja, øktene var kortere, men mer intense med høyere tempo.

– Det var litt vanskelig å komme inn i det, men etter en stund klarte jeg å ta nivået og tempoet.

Koronapandemien har rammet Italia hardt, men Palumbo og lagkameratene kan endelig smile ute på gressmatten igjen. Foto: Fabio Ferrari / LaPresse

Kan fort få en mulighet

Han må åpenbart ha imponert midlertidig Udinese-trener Luca Gotti, siden han ble tatt med blant innbytterne mot Torino og Atalanta. Og om Palumbo kommer på banen denne sesongen, skriver han norsk fotballhistorie.

Det har aldri vært tre nordmenn på banen i samme Serie A-sesong. Even Braastad følger italiensk fotball tett som kommentator i Strive, i tillegg til å delta i Serie A-podkasten «Støvelball». Han mener det er muligheter for at Palumbo kan få spilletid denne sesongen.

En viktig grunn til det er at midtbanespiller Rolando Mandragora er ute med en alvorlig kneskade. Mot Atalanta var Palumbo én av bare fire sentrale midtbanespillere i troppen. Udinese pleier å spille med en treer på midten, så det er langt ifra utenkelig at Palumbo kan komme utpå.

– Når kampene kommer tett som nå og slitasjen blir stor, er det mulig det åpner seg for ham, sier Braastad og legger til:

– Det er ikke usannsynlig i hvert fall. At de tar ham med er et tegn på at de er fornøyde med ham.

Han tror norskitalieneren kan komme på banen om Udinese ligger under eller leder en kamp med en del mål. Laget har ikke vunnet på ti kamper og kan fortsatt blande seg inn i nedrykksstriden for alvor, men Braastad mener det nå vil være typisk Udinese å slå tilbake. Sikker plass kan også bidra til at Palumbo får spille.

– Jeg føler jeg er klar og kan bidra om jeg kommer innpå, sier Palumbo.

Det er Udineses midlertidige trener Luca Gotti som bestemmer om Palumbo får komme på banen. Foto: Andrea Bressanutti / LaPresse

Valget som kan komme

Palumbo har også stifte bekjentskaper med norske spillere gjennom U17-landslaget. Der har han scoret ett mål på seks kamper under Jan Peder Jallands ledelse.

– Martin er en veldig bra gutt. En spennende spiller med bra forståelse, bra ballkontroll og god venstrefot. Han har også timing i luften, i tillegg til at han jobber veldig hardt, sier Jalland.

Han har kun sett Palumbo i aksjon på ungdomslandslag og vet dermed ikke nøyaktig hvordan han tar seniorfotball, men:

– Gode spillere har en evne til å tilpasse seg nivået. Det så vi med Kristoffer Askildsen, som er kommet i gang raskere enn planlagt. Palumbo er og en spennende spiller som tar nivået.

Palumbo har også fått muligheten på Italias U18-landslag. Han kan spille på begge landenes U-landslag. Det er etter alt å dømme fortsatt noen år til han må velge mellom å spille for Norge eller Italia, dersom han blir kalt opp av begge. Jalland forteller man foreløpig konsentrerer seg om spillerens utvikling istedenfor det valget.

– Familien tar nok en prat rundt middagsbordet den dagen han eventuelt må finne ut hvilket lag han velger. Foreløpig er han såpass ung at han bare må fokusere på fotballen.

Selv tar Palumbo ting med knusende ro.

– Jeg er ikke sikker på hva jeg ville valgt. En gang må jeg kanskje velge, men jeg tar det da jeg må. Nå vil jeg bare kose meg med det som skjer på A-laget.

På torsdag reiser Udinese til bortekamp mot Roma. Det er noe usikkert om Palumbo blir med dit. I Serie A har lagene hele tolv innbyttere, men de mindre store klubbene pleier å ha med færre på bortekamper.