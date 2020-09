Landslaget spent på myndighetenes avgjørelse rundt høstens viktigste kamp: – Vi håper

Det er fortsatt usikkert om Norge-Serbia kan spilles på Ullevaal 8. oktober. Landslagskaptein Stefan Johansen kaller Ullevaal for «landslagets borg».

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Stefan Johansen på torsdagens pressekonferanse på Ullevaal. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

ULLEVAAL:

I disse dager sitter Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og vurderer om Norge-Serbia kan spilles på Ullevaal 8. oktober, eller ikke.

For fredagens kamp mot Østerrike har norske myndigheter gjort et unntak i karantenereglene for innreise til landet, slik at kampen kan gjennomføres.

– Det er klart at jo tidligere vi får beskjed, jo bedre er det. Vi planlegger så lenge vi ikke vet annet, at vi skal spille hjemme. Vi fikk beslutningen sent til denne kampen også, sa landslagssjef Lars Lagerbäck om at han ønsket en rask beslutning på om Serbia-kampen spilles på Ullevaal.

Les også Innreiseforbud, visumnekt og karanteneregler skaper trøbbel for flere av høstens viktigste landskamper

På Ullevaal torsdag var det enda større forholdsregler mot pandemien enn hva som har vært tidligere dager denne uken. Alle journalister måtte skrive under på et selverklæringsskjema, ta temperaturen og gå med munnbind også ute på tribunen.

Det hele er et ledd i at alle forholdsregler skal tas slik at Serbia-kampen kan gjennomføres.

Lars Lagerbäck har aldri tapt på Ullevaal stadion som norsk landslagssjef. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

«Fort» Ullevaal

Under Lars Lagerbäcks ledelse har ikke Norge tapt en kamp på Ullevaal på over tre år. Hjemmebanen i Sognsveien 75 er blitt det «fortet» Lagerbäck snakket om at det måtte bli da han tok over som landslagssjef.

– Vi har hatt fokus på det fra Lars kom inn. Vi har snakket om at vi vil gjøre det til vår borg. Det er noe vi har tenkt å fortsette med. Det er rart med fotballen at det skal være sånn, men det er nå engang slik, sa landslagskaptein Stefan Johansen om betydningen av å spille på Ullevaal.

Når Norge møter Østerrike fredag, vil det være på datoen fire år siden sist landslaget tapte på hjemmearenaen. Den gang ble det 0–3-tap mot Tyskland. Da var Per-Mathias Høgmo landslagssjef.

Les også 22-åringen er fra Norges fremste fotballfamilie. Nå kan han få til det pappa og bestefar prøvde på, men aldri greide.

Fra det ble klart at Serbia-kampen skulle spilles på Ullevaal, har både spillere og eksperter ment at det er en stor fordel for det norske landslaget.

– Vi håper selvsagt at vi kan spille her på Ullevaal, men om det ikke blir sånn må vi innrette oss etter det. Sånn er det i denne jobben, det er ikke sånn alltid at det forventede skjer, både på og utenfor banen, sa Johansen.

Både Johansen og Lagerbäck er klare på at landslaget ønsker å fokusere på det sportslige, og ikke det de ikke kan gjøre noe med.

– Hvis de mener at det ikke er forsvarlig å spille her, så må det være deres mening. Vi må fokusere på fotballen, sa Johansen.

Stefan Johansen og Erling Braut Haaland i godt humør før den første landskampen på nesten 300 dager. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Utenfor Schengen

For at Serbia-kampen skal kunne gjennomføres, må det gjøres større unntak i norske korona-forskrifter enn hva som er tilfelle med Østerrike-kampen.

I dag har ingen som er bosatt utenfor EØS-/Schengen-området innreisetillatelse i Norge med mindre de skal besøke familie, har fått arbeidstillatelse eller skal studere.

Selv om de fleste spillerne er bosatt innenfor dette området, vil støtteapparat og eventuelt andre spillere ikke kunne komme til Norge under det samme regelverket som Østerrikes landslag har fått tillatelse.