VG: Helsemyndighetene vil ikke åpne for kamper i barne- og breddefotball før tidligst høsten

Helsemyndighetene vil ikke åpne for kamper i barne- og breddefotball før tidligst høsten

Dersom myndighetene følger anbefalingen til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, vil hele sommeren gå uten seriekamper i barnefotballen, ifølge VG.

Helsemyndighetene vil ikke åpne for kamper i barne- og breddefotball i sommer. Fotballpresident Terje Svendsen og idrettspresident Berit Kjøll reagerer begge på anbefalingen om ikke å vurdere ytterligere gjenåpning av barne- og breddeidretten før 1. september. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Et ferskt notat avisa har fått innsyn i, viser at helsemyndighetene anbefaler ikke å vurdere ytterligere gjenåpning av barne- og breddeidretten før 1. september.

Voksne breddefotballspillere vil verken kunne trene som vanlig eller spille kamper før til høsten – i beste fall.

– For oss er dette kritisk. Det betyr i praksis at i underkant av nær 300.000 barn og ungdom ikke kommer i gang med normal aktivitet i hele 2020. Jeg er sterkt bekymret for hva dette betyr for frafallet av både spillere og frivillige, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Myndighetene avgjør

Seksjonsleder Are S. Berg i Folkehelseinstituttet understreker at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har kommet med en anbefaling, men at det er myndighetene som til syvende og sist avgjør.

– Om en vurdering 1. september er riktig, så viser det manglende forståelse for idrettens og fotballens betydning for folkehelse og som fristed for barn og unge. Trening er ikke nok, vi må ha i gang hele fotballen, sier Svendsen.

– Svært bekymret

Idrettspresident Berit Kjøll skriver til avisen at de naturligvis er skuffet dersom de må vente til 1. september før det vil gjøres ytterligere vurderinger for videre gjenåpning av idretten.

«Med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar, er vi naturligvis svært bekymret for ytterligere frafall som følge av nedstengningen, spesielt blant barn og unge som nå tørster etter å komme i gang med konkurranseaktivitet», skriver hun.