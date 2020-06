Idretten reagerer kraftig på at barn og unge ikke får spille kamper: – Det er kritisk

Stemningen er tung i idrettsmiljøet etter beskjeden om at det kan drøye til 1. september før barn og unge kan spille kamper igjen.

Lise Klaveness, Petter Myhre og Erik Langerud forventer at myndighetene snur og lar idretten komme skikkelig i gang igjen.

Onsdag kom VG med nyheten om at helsemyndighetene fraråder å åpne for kamper i barnefotballen eller full åpning med både kontakttrening og kamper i breddefotballen før 1. september.

Det mener Lise Klaveness, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), er kniven på strupen for bredden.

– Vi i NFF ber innstendig myndighetene om å åpne all fotball i løpet av de nærmeste ukene. Det er kritisk å få i gang norsk fotball, vi har aldri opplevd forbud mot aktiviteten vår. En del av formålet med å få tillatelse for toppfotball da det kun var tillatt med aktivitet innenfor strenge karanteneregler, var nettopp å høste erfaringer som også kan brukes som bransjestandarder for hele idretten og fotballen når smittesituasjonen tillater det. Vi mener vi er der nå, sier hun.

Nå jobber NFF for at barne- og breddefotballen kan starte i løpet av sommeren.

– Gitt at smittetallene er gode og at det resten av samfunnet i stor grad åpnes opp, var gårsdagens nyhet en kraftig smell. Vi er ekstremt opptatt av å åpne før 1. september. Vi kan oppleve stort frafall, og det er kritisk. Det er vanskelig for våre medlemmer å forstå at en 19-åring kan trene som normalt, men at 20-åringen i samme klubb ikke kan gjøre det. Min klare vurdering er at det er kritisk sent å starte 1. september, sier Klaveness.

Direktør for elitefotball i NFF, Lise Klaveness, reagerer sterkt på helsemyndighetenes beslutning om å ikke tillate kamper i breddefotballen før tidligst 1. september. Foto: Terje Pedersen

– Vanskelig å forstå

I Norges Håndballforbund (NHF) er man også skuffet. Generalsekretær Erik Langerud kan fortelle at de blir kontaktet av mange bekymrede foreldre og trenere.

– Vi frykter at det blir store frafall til høsten blant barn og unge som mister motivasjonen. Vi er veldig skuffet over at man ikke har kommet lenger i avklaringen rundt barn og unge, sier Langerud.

Neste håndballsesong starter ikke før midten av september, og dermed er situasjonen ikke like kritisk som i fotballen. Spørsmålet er derimot hva som skjer til høsten.

– Barn og unge spiller fotball i skolegården resten av døgnet, så hvorfor kan ikke to lag med tolvåringer spille håndball mot hverandre etter skoletiden? Det er også vanskelig å forstå problematiseringen ved reiser. Vi oppfordres til å reise i eget land, så forflytningsutfordringen later til å være grei for andre deler av befolkningen. At ikke G12 fra Kjelsås da kan reise til Ski, er vanskelig å forstå, sier Langerud.

Generalsekretær i NHF, Erik Langerud, er også skuffet over forbudet mot kamper i breddeidretten. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Bekymret over barn og unge

TV 2s fotballekspert og tidligere Vålerenga-trener, Petter Myhre, jobber som sportssjef for fotball hos Wang Toppidrett på Romerike i tillegg som assistent for Lillestrøm i 1.-divisjon. Han mener det er viktig å komme i gang med kamper for breddeidretten.

– Idretten er en viktig arena for barn og unge når det gjelder integrering og det sosiale. Idretten er for mange barn et viktig fristed, der man får en flukt fra hverdagen med utfordringer i familielivet, på skolen eller andre ting. Det er disse menneskene jeg bekymrer meg for. Uansett om man driver med fotball, friidrett, badminton eller annen idrett. Etter mange år i idretten vet jeg at det er en stor sårbar gjeng der ute, sier Myhre.

Fotballeksperten tror riktignok ikke at utviklingen til talentfulle fotballspillere vil stoppe opp tross kampnekt i sommer.

– På kort sikt kan de bli satt noe tilbake. Men de som har denne indre gløden og lysten til å satse, har en gyllen mulighet til å forbedre seg individuelt, mener Myhre.

Wang-sportssjef Petter Myhre uttrykker sin bekymring blant barn og unge som ikke får lov til å spille kamper i breddeidretten i sommer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Frykter frafall og demotiverte barn

Pål Trælvik, som er generalsekretær i Bækkelagets Sportsklub og Norway Cup-sjef, frykter i likhet med Klaveness at forbudet mot kamper frem til 1. september vil føre til frafall i idretten.

– Nå har man ventet på muligheten til å få spille kamp. Sett at eliten får lov, men så detter det lille håpet om at Nordstrand kunne møte Bækkelaget vekk. Når dette blir borte, blir delen av motivasjonen borte, sier Trælvik.

Pål Trælvik tror en rekke unge fotballspillere vil miste motivasjonen som følger av helsemyndighetenes kampnekt. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Støtter helsemyndighetene

Torsdag gikk kommuneoverlege i Tønsberg kommune, Sigmund Skei, ut å støttet helsemyndighetenes idrettsråd.

Skei sier til VG at han mener andre aktiviteter bør prioriteres foran breddeidretten.

– Den organiserte idretten har man mulighet til å styre, men man kan ikke styre folk på badestranden. Det er kanskje en upopulær mening, men ser man på det totale bildet må det bli sånn, sa han til avisen.

Dette sier FHI

Vi spurte Folkehelseinstituttet (FHI) om hvorfor de ikke ønsker å kjøre i gang breddeidretten før tidligst 1. september, hvorfor barn og unge ikke kan spille kamper selv om de spiller fotball i skolegården, og hvorfor reising blir brukt som et argument mot breddeidretten når nordmenn oppfordres til å reise innenlands i sommer.

Overlege i FHI, Are S. Berg, uttaler følgende:

«Det er lett å skjønne at alle som driver med idrett som krever kontakt, ønsker seg at dette åpner opp skikkelig snart. Foreløpig mener vi at vi må se an hvordan all annen åpning i samfunnet eventuell virker på smitten før vi åpner mer. Det er regjeringen som vil beslutte dette, men rådet vårt er foreløpig at vi må vente noe mer for all breddeidretten kan bli som før. Det er noen unntak, slik som trening for barn og unge under 20 år, som nå kan trene som normalt».

FHI-overlege Are S. Berg. Foto: Terje Bendiksby

Berg utelukker ikke at det vil bli lettere å åpne helt opp for idretten på sikt.

«Arrangementer som kan samle mange og særlig der avstand ikke kan holdes, kan øke smitten. Vi som alle andre ønsker å åpne opp for kamper, cuper og stevner så snart som mulig. Klarer vi sammen å holde på de grunnleggende rådene, slik som å holde avstand der vi ferdes blant andre, vil det på sikt være lettere å åpne for eksempel idretten enda mer», skriver han videre.