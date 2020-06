Ekspert mener fotballkamper bør utsettes hvis det er smitte i et lag. – Det finnes en tålegrense, sier NFF.

Første serierunde er spilt. Et smitteutbrudd i en norsk klubb kan få alvorlige konsekvenser for Eliteserien.

NFF tar høyde for at det kan blusse opp smitte i løpet av eliteseriesesongen. Her fra onsdagens kamp mellom Brann og Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness

Tirsdag var den norske fotballsesongen endelig i gang. Datoen har vært klar siden starten av mai, og Norges Fotballforbund (NFF) og klubbene har, i samarbeid med helsemyndighetene, laget en protokoll (veileder) som skal hindre koronasmitte. Den veilederen ble oppdatert i sist uke og er svært detaljert på mange områder, blant annet om hvem som slipper inn på kampene, renhold og matservering. Det er også klart at klubbene kan ha opptil 200 tilskuere på kamp. Alt dette for å unngå smitte. Men hva skjer hvis én eller flere i et eliteserielag får påvist covid-19?

I Tyskland ble Dynamo Dresden satt i 14 dagers karantene, i Sverige ble tre kamper utsatt i helgen, og tirsdag ble en kamp på nivå to i Italia utsatt, alt etter at det ble påvist smitte innad i klubbene.

Planlegger for smitte

Ifølge NFFs protokoll for trening og kamp må en smittet spiller i isolasjon, men det er ingenting i veien for at resten av laget spiller kamper, så sant de ikke har symptomer. Dersom flere i eller rundt laget får påvist smitte, «må det gjøres en konkret vurdering av om kamper kan fortsette.»

– Vi har tenkt veldig mye på det punktet. I en pandemi må vi planlegge for smitte, og vi må ha en plan for at det ikke spres smitte utover laget. Hvis det kommer flere tilfeller, må vi vurdere om vi bør endre protokollen, sier Lise Klaveness, direktør for toppfotball i NFF.

Lise Klaveness har hatt en usedvanlig travel vår og har jobbet for at fotballen skal starte opp igjen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klaveness påpeker at toppfotballen hadde et strengt karanteneregime da det ble tillatt med kontakttrening i mai.

– Vi har skilt oss ut i Europa, for eksempel sammenlignet med Danmark, hvor det ikke har vært karanteneregler for spillere, sier hun.

Nå har myndighetene lempet på smitteverntiltakene, både for idretten og ellers.

– Nå har vi en spillerkarantene på «gult nivå», det er mer anbefalinger enn absolutte forbud. Hvis det blir smitte i en klubb, kan resten av lage trene videre, men de må testes. Og klubbene må gjøre akkurat det samme som alle andre: kontakte lokale helsemyndigheter. Det er en lav terskel for testing. Testing kan forstyrre, men det er sånn samfunnet blir for oss alle.

– Sårbart

– Finnes det en tålegrense for når et lag må i karantene?

– Ja, det gjør det. Vi jobber med et scenario. Vi kan ikke på forhånd sette absolutte grenser og si at «hvis to spillere blir smittet, så skjer det, eller hvis tre spillere blir smittet, så skjer det.» Men det må være flere enn to stykker, det klarer vi, hvis resten tester negativt. Akkurat hvor grensen går for når vi eventuelt må sette piloten på pause, om det er tre eller fem, vet vi ikke. Det gjør de heller ikke i Italia og Tyskland, der gjør de også klubbene vurderinger i hvert tilfelle, i samarbeid med helsemyndighetene.

«En pause i piloten» betyr en stopp i seriespillet og utsettelse av én eller flere kamper.

Terminlisten for toppfotballen er ikke fastsatt, blant annet blir spesielt Eliteserien påvirket av kampene i internasjonal fotball. Men det er ingen tvil om at Eliteserien er presset på tid. Per nå er planen å spille til nærmere jul. Dersom en klubb må i karantene i to uker, må nødvendigvis noen kamper utsettes.

Vi vet ikke, men jeg antar at det er kroken på døra. Vi kan ikke utsette 14 dager.

– Vi jobber konkret med disse scenarioene. Dette er sårbart, men utgangspunktet er likt for hele Europa. I store land som Frankrike og Nederland valgte de å avlyse resten av fotballsesongen. Hvor mange utsettelser tåler vi? Det kan vi ikke si noe sikkert om, men det er noe vi regner på. Det viktigste for oss er å gjøre alt vi kan for at det ikke skal skje.

Klaveness mener at toppfotballen kan gå tilbake til «rødt nivå» med strengere karanteneregler hvis det blir nødvendig.

– Vi har gjort det før og kan gjøre det igjen.

– Bør stoppe kamper

Smittevernoverlege Bjørg Marit Andersen er professor i hygiene og smittevern. Hun har tidligere uttalt at hun ser det som lite realistisk med en fotballsesong før neste år, men nå uttrykker hun stor forståelse for at samfunnet må myke opp koronatiltakene utover sommeren.

Bjørg Marit Andersen er professor i hygiene. Foto: Privat

Hun er klar på at hele laget bør i karantene ved påvist smitte hos én eller flere i et lag, og at kamper i Norge bør stoppes i en eventuell karantene.

– Karantene skal følges for alle kontakter, alle som har spilt og vært sammen med en smittet person, og det blir som regel hele laget. De må følge karantenereglene som brukes internasjonalt (utarbeidet av Verdens helseorganisasjon, WHO). Det vil si at alle nærkontakter og hele laget må i 14 dagers karantene og sjekkes/testes før de kommer tilbake med to separate, negative tester med en dags mellomrom. Bærertilstanden (at en person kan smitte videre) av virus med eller uten symptomer er minst 22 døgn etter observert smitte, ifølge gode tyske studier, mener Andersen.

Dette er sårbart, men utgangspunktet er likt for hele Europa.

– Vi følger de reglene som gjelder for Norges befolkning for øvrig. Debatten om disse er hensiktsmessig smittevernfaglig får foregå mellom fagfolk, vi følger de rådene vi får, er Lise Klaveness sin kommentar til Andersens utspill.

Frykter kroken på døra

Gjennomføringen av Eliteseriens 30 runder blir svært travel, med to kamper i uken. Konsekvensen av 14 dager i karantene kan bli at opptil fire serierunder ryker.

Vålerengas klubblege Erik Rosenlund frykter at sesongen kan ryke ved smitte og karantene.

– Vi vet ikke, men jeg antar at det er kroken på døra. Vi kan ikke utsette 14 dager. Siste kamp spilles siste søndag i advent, og vi er presset allerede, sier han.

I juli skal også 1. divisjon for menn og Toppserien sparkes i gang. Bjørg Marit Andersen mener at situasjonen er krevende, men at det er håp.

– Hvis det ene utbruddet kommer etter det andre, vil utsikten bli dårlig fremover. Men hvis smittevern skjerpes til det nødvendige, med streng og komplett karantene ved positive funn, testing, sosial distanse utenom kamper/trening, profesjonell håndtering og renhold, så kan dette trolig løses utover høsten. Men dette viruset egner seg lite for «innekamper» i trange arealer som medfører økt konsentrasjon av smittestoff i luften, sier hun.

– Hva er din vurdering av NFFs trenings- og kampprotokoll?

– Den forsøker å tilrettelegge smittevern i en vanskelig og utfordrende situasjon der alle intensjoner om sosial distanse på minst 2 meter må skrinlegges. Det er derfor vi ser utbrudd i idretten som skaper nærhet.

Vikings Johnny Furdal og Veton Berisha spriter seg før kampen mot Bodø/Glimt. Foto: Anders Minge

– Like regler

Are S. Berg er seksjonsleder i Folkehelseinstituttet. Ifølge han er det like regler for fotballspillere og deres «nærkontakter» som for alle andre.

– Hvordan nærkontakter skal forholde seg, er relativt nylig endret. Nå er det bare husstandsmedlemmer eller de med tilsvarende nær kontakt som skal i karantene. Andre nærkontakter skal la seg teste to ganger. Det er lokale helsemyndigheter som definerer nærkontaktene, men jeg vil anta de fleste medspillere på et lag vil bli definert som nærkontakt (men ikke husstandsmedlemmer) og dermed skal la seg teste, men altså ikke gå i karantene. Hvis flere er smittet, må tiltak vurderes av lokal helsemyndighet. Hvis karantene er aktuelt, er karantenetiden 10 dager, svarer han i en e-post på spørsmålet om hva som blir følgene av et eventuelt smitteutbrudd i en klubb.

– Det er fortsatt strenge smitteverntiltak rundt fotballen og i samfunnet for øvrig, men de er noe mindre strenge enn tidligere. Nedtrappingen av tiltakene speiler den situasjonen vi er i generelt med lite smitte i Norge. Skulle dette øke, kan det være aktuelt å skjerpe tiltakene igjen, skriver han videre.