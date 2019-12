Emil Iversen frykter at Tour de Ski er over

Emil Iversen fikk det tungt i kvartfinaleheatet på søndagens sprint i Tour de Ski. Nå frykter trønderen at mesterskapet kan være over etter kun to etapper.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Emil Iversen fikk det tungt på dag to av Tour de Ski. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Jeg er ingen lege, men jeg føler meg ikke så veldig bra. Det går an å føle seg litt tung, men jeg prøver iallfall. Men jeg får ingen gode svar, så det er kanskje litt bekymringsfullt for min del, sa Iversen til norsk presse etter sprinten.

28-åringen fikk tidlig problemer i kvartfinalen og endte sist i sitt heat. Han var i mål nesten ni sekunder bak heatvinner Erik Valnes.

Iversen opplyste at han hadde hatt en dårlig natt etter at han gikk inn til fjerdeplass på lørdagens 15-kilometer.

– Jeg hadde iallfall ikke tenkte å føle meg slik på dag to av Tour de Ski. Det var ikke helt planlagt, uttalte han.

Iversen regner likevel med at han drar til Italia etter søndagens sprint. På nyttårsaften står 15 kilometer fri på programmet i Toblach.

Publisert: Publisert 29. desember 2019 13:15

Mest lest akkurat nå