Sjakktopp mener iraner tabbet seg ut mot Magnus Carlsen. Anklager 16-åringen for ikke å kunne reglene.

Alireza Firouzja havnet i krangel med dommer etter tapet.

Alireza Firouzja bergtar sjakkverdenen. Her er han under lyn- og hurtigsjakk-VM i St. Petersburg. Foto: Lennart Ootes (wrbc2018.com)

Magnus Carlsen (29) er regjerende verdensmester i langsjakk, hurtigsjakk og, etter en hendelsesrik siste dag, også lynsjakk.

Det ble svært dramatisk da 29-åringen mandag møtte gutten som er spådd å ta over tronen som verdens beste sjakkspiller. I det 19. partiet av totalt 21 spilte verdensmesteren mot det iranske stjerneskuddet Alireza Firouzja. Carlsen ble tilkjent seieren etter at Firouzja veltet en av brikkene og ikke hadde mer tid igjen. Les forklaringen på hvorfor han tapte lenger nede i saken.

Sjakktopp reagerer

Det var full forvirring om resultatet etterpå, og TV-bildene viste en svært opphisset 16-åring i krangel med hoveddommeren. Han leverte inn en klage, angivelig ikke fordi han var uenig i resultatet, men fordi han mente at Magnus Carlsens høylytte utbrudd hadde forstyrret ham. Noen minutter senere sa hoveddommeren at klagen ble avvist. Det er uvisst hva som ville blitt følgen hva som ville blitt resultatet hvis klagen hadde blitt tatt til følge.

Magnus Carlsen med VM-gull. Foto: Maria Emelianova / AP

Den spesielle hendelsen har fått flere til å reagere. Blant dem er visepresident i Det internasjonale sjakkforbunde (Fide), Nigel Short.

– Det er noen fordeler ved å kjenne til Fide-reglene. Alireza Firouzja klarer å tape på tid i et parti mot Magnus Carlsen, som ville vært remis hvis de spilte online, skriver han på Twitter.

Short mener tydeligvis at talentet, som ble nummer to i hurtigsjakk-VM og endte på sjetteplass i lynsjakk, blander reglene i sjakk spilt på nett og sjakk i mesterskap.

– Dette er meningsløst av Firouzja, han må bare slutte med dette tullet, sa NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Derfor tapte han

Bae forklarte under kanalens sending hvordan Carlsen ble tilkjent seieren, selv om han i utgangspunktet ikke hadde nok brikker til å sjakkmatte Firouzja. Carlsen var nemlig i kjempetrøbbel helt til iraneren veltet en av brikkene sine.

– Han kan «selvmatte». Da konstruerer han en potensiell sekvens som ender med sjakkmatt.

Med andre ord: Firouzja hadde nok brikker til å sette seg selv i problemer. Det ville aldri skjedd i praksis, mente Bae, men slik er reglene.

I videoen under kan du få en mer utførlig forklaring som går gjennom hele partiet:

Supertalent

Firouzja, som for alvor slo gjennom i årets VM i hurtig- og lynsjakk, får mye ros for innsatsen. Amerikaneren Hikaru Nakamura tapte omspillet mot Magnus Carlsen i kampen om verdensmestertittelen. Han hyller unggutten på Twitter:

– Gratulerer til Magnus Carlsen for seieren og Alireza Firouzja for inspirerende sjakk!

Sjakkekspert Simen Agdestein trekker frem iraneren som et av høydepunktene i årets turnering.

– Firouzja har en historie så det holder. Som iraner får han ikke spille mot israelere, og har etablert seg i Frankrike. Han er kronprinsen, og det er spesielt, men ikke overraskende at han gjør det bra, for de har satset stort på sjakk i Iran. Det har vært ekstremt økonomisk gunstig for spillerne. Det er litt interessant at en iraner markerer seg. Han er et supertalent, sier Agdestein.

Publisert: Publisert 30. desember 2019 22:31 Oppdatert: 30. desember 2019 22:45

