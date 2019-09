Hedda Hynne røk ut tross sterk sluttspurt

Innsatsen holdt akkurat ikke til finaleplass.

Hedda Hynne var rørt etter løpet sitt. Skjermdump, NRK

Hedda Hynne (29) var nær å ta seg til VM-finalene på 800 meter lørdag.

Til slutt ble hun nummer tre i sitt semifinale-heat. De to beste gikk direkte til finalen. Hynnes tid var heller ikke god nok, med en margin på tre tideler.

Hynne lå inne ved listen på sisterunden og risikerte å bli stengt inne. Da det åpnet seg opp i siste sving, ble det litt for langt frem. Hynnes satte i gang en kraftfull sluttspurt, men det holdt akkurat ikke.

– Jeg er egentlig skikkelig fornøyd. På oppløpet tenkte jeg «Norge, Norge, Norge», jeg løper for Norge. Jeg tok folk for oppløpet, og det gjorde jeg for dere (det norske folk, journ. anm.), sier Hynne til NRK.

Fikk gåsehud av intervjuet

Også under VM i London for to år siden var Hynne uhyre nær finale. Da fikk hun tiende beste semifinale-tid.

Forrige sesong ble imidlertid ødelagt på grunn av allergi og sykdom. Hun reiste til EM i Berlin, men trakk seg fra 800-meteren. Hun følte seg rett og slett for svak. VM-opplevelsen lørdag var annerledes, for å si det mildt.

Hedda Hynnes sluttspurt holdt akkurat ikke til finale. AP

I intervjuet med NRK var Hynne tydelig rørt. NRKs programleder Line Andersen sa at hun fikk gåsehud av intervjuet.

– Jeg får gåsehud selv, sier Hynne.

Imponerte

Hynne imponerte også NRK-kommentator Jann Post.

– Det er karrierebeste, sa Post.

– Det var nære, nære på, legger han til.

I heatet på fredag løp Hynne på tiden 2:02.49.