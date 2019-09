Krise i Vålerenga: Verste tørke på elleve år

Bård Finne så ut til å stoppe Vålerengas marerittrekke uten seier, men en Ranheim-innbytter utlignet fire minutter før slutt.

Aron Dønnum kom til flere sjanser, men Vålerenga-spilleren måtte konstatere at det bare ble uavgjort mot Ranheim. Audun Braastad / NTB scanpix

Vålerenga – Ranheim 1–1

INTILITY ARENA: Vegard Erlien hadde bare vært på banen i halvannet minutt før han styrte inn Mushaga Bakengas innlegg ved bakre stolpe. Dermed glapp det som så ut til å bli Vålerengas første trepoenger siden Bodø/Glimt ble knust 6–0 tidlig i juli.

Hovedstadsklubbens tørke uten seier er nå på hele ni kamper. Det er dens verste rekke siden 2008. Den gang reddet Vålerenga stumpene med et cupgull på slutten av sesongen. Den gulroten har de ikke i år.

– Jeg gjør alt jeg kan for å lese minst mulig. Det er ingen tvil om at det påvirker gruppen, men det må du lære av om du skal være fotballspiller, sier Ronny Deila til Aftenposten om at Vålerenga nok en gang får kriseoverskrifter kastet etter seg.

For under tre måneder siden lå VIF på fjerdeplass og hang godt med i medaljekampen. Nå må blåtrøyene gjøre sitt for ikke å havne i nedrykkstrøbbel.

– Vi må erkjenne situasjonen når vi ikke har vunnet på mange kamper. Det er klart at vi må begynne å se nedover på tabellen. Det ene poenget var sånn sett kjempeviktig. Det er stor forskjell på uavgjort og tap, påpeker Deila.

Med syv kamper igjen ligger Vålerenga på niendeplass med 28 poeng, mens Ranheim på 21 poeng er under nedrykksstreken.

Ronny Deila gir klart uttrykk for hva han mener under VIFs 1–1-kamp mot Ranheim. Audun Braastad / NTB scanix

Fakta VIFs lengste rekker uten seier de siste ti årene 2019: Ni kamper 2018: Seks kamper 2017: Syv kamper 2016: Syv kamper 2015: Fire kamper 2014: Fem kamper 2013: Fem kamper 2012: Fem kamper 2011: Seks kamper 2010: Tre kamper PS! Tallene gjelder kun seriekamper

Utnyttet keeperfeil

Lenge luktet det ikke mål av søndagens seriekamp i Oslo øst. Første omgang var på kanten til søvndyssende, og det var lett å spore fortvilelsen blant de fremmøtte. Etter pause så det bedre ut for Vålerenga, og i det 62. minutt utnyttet vertene nådeløst en feil fra Even Barli.

Ranheim-keeperen sendte ballen rett til hjemmelagets Aron Dønnum, som våkent tredde den gjennom til Bård Finne. Spissen fra Bergen scoret sikkert.

– Dønnum slapp ballen på et perfekt tidspunkt. Alene med keeper skal sånne ting være mål, sier Finne.

Like etter 1–0-scoringen fikk Magnus Blakstad en tå på Mads Reginiussens innlegg, men Adam Larsen Kwarasey i Vålerenga-buret reddet patent.

Vålerenga-spillerne jubler etter at Bård Finne ordnet 1–0 mot Ranheim. Audun Braastad

– Ble plutselig som De Gea

Den siste halvtimen hadde hjemmelaget flere muligheter til å doble ledelsen. To ganger ble Dønnum stoppet av eminent keeperspill fra Barli. Det skulle bli skjebnesvangert for Deilas menn.

Etter kampen var det tydelig å se at Aron Dønnum tok poengtapet tungt.

– Keeperen ble plutselig helt David de Gea, men jeg kunne sikkert ha siktet bedre. Uansett er det veldig surt, sa han til Aftenposten.

Før pause spilte begge lag på lav risiko. Og da det først var tilløp til gode muligheter, var enten avleveringene eller avslutningene upresise.

Unntaket var Finnes skudd fra 20 meter etter syv minutter. Da måtte Barli frem med en sterk redning. Sjansen bød seg i kjølvannet av Dønnums volleyforsøk, som gikk rett i Ranheim-blokken.

Fakta VIF i serien under Ronny Deila 2019: 7 seiere, 7 uavgjort, 9 tap (etter 23 av 30 runder) 2018: 11 seiere, 9 uavgjort, 10 tap 2017: 11 seiere, 6 uavgjort, 13 tap 2016: 2 seiere, 1 uavgjort Beste resultat i cupen: Semifinale i 2017 (tapte 0–3 hjemme mot Sarpsborg) Deila erstattet Kjetil Rekdal som hovedtrener 21. oktober 2016.

Ranheim utlignet sent på Intility Arena. Vegard Erlien kom inn og sikret det ene poenget for gjestene fra Trondheim. Audun Braastad / NTB scanpix

Tøff bortekamp i vente

Vålerenga har over tid slitt med å trekke folk til Intility Arena, og klubbens elendige resultater de siste månedene har gjort jobben vanskeligere. Søndag lød det offisielle tilskuertallet på 5037.

Etter 45 dvaske minutter var det et VIF-lag som hevet seg etter sidebytte. Da så man konturer til et press som gjorde livet mer svett for gjestene fra Trondheim. Og vertene var gode etter Finnes scoring, men mot spillets gang dukket en Ranheim-innbytter opp og ødela for et sulteforet hjemmelag.

– Vi hadde sjanser nok til å punktere kampen, men det er litt sånn nå at marginene går imot oss. Vi skal fortsette på den veien vi er på, og vi er nødt til å bygge på det positive. Det er veldig lett å finne feil, problemer og syndebukker, men det fører ikke noe godt med seg, sier Ronny Deila.

Førstkommende lørdag får han og VIF en ny sjanse til å bryte den vonde trenden, men det blir tøft. Da venter medaljejagende Odd på bortebane.