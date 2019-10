Ny Hegerberg-scoring i viktig Lyon-seier

Ada Hegerberg scoret sitt niende mål på syv ligakamper da Lyon slo Bordeaux 3–0 i fransk 1. divisjon fotball lørdag.

Ada Hegerberg, her etter Champions League-finalen i mai. Balazs Czagany / MTI

NTB

Dermed kom Lyon tilbake på vinnersporet etter 0–0 borte mot bunnlaget Dijon i forrige runde. Lørdagens seier var viktig for ikke å tape ytterligere terreng til Paris Saint-Germain.

Hegerberg er toppscorer i ligaen med ni mål. PSG-duoen Kadidiatou Diani og Marie-Antoinette Katoto har henholdsvis syv og seks fulltreffere før hovedstadslaget spiller borte mot Marseille søndag.

Amandine Henry sendte Lyon oppskriftsmessig i ledelsen mot Bordeaux etter 18 minutter. Hun headet inn 1–0 på corner fra Dzsenifer Marozsán.

Kort tid før hvilen skulle Hegerberg notere seg i målprotokollen for niende gang denne sesongen. Målmaskinen fra Sunndalsøra satte returen i mål etter at Eugénie Le Sommer headet i tverrliggeren.

Topper

Det skulle bare ta et minutt før Lyon scoret igjen. Nikita Parris var på plass i feltet kort etter at Bordeaux hadde tatt avspark, og hun sørget for at Lyon kunne gå til pause med 3-0-ledelse.

Kvarteret før slutt ble Hegerberg byttet ut mot Shanice van de Sanden. Nederlenderen scoret etter kun fire minutter på banen og sikret 4-0-seier.

Lyon overnatter på tabelltopp med sine 19 poeng fra syv seriekamper, men Paris Saint-Germain kan ta tilbake teten søndag. Da jakter Karina Sævik og lagvenninnene sin syvende strake seier.

Montpellier er treer i fransk 1. divisjon med 16 poeng etter 5-2-seier over Paris FC lørdag.