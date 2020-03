Tidligere Real Madrid-president døde av koronaviruset

Lorenzo Sanz døde av koronaviruset lørdag. Sanz var president i Real Madrid fra 1995 til 2000. Han ble 76 år gammel.

Tidligere Real Madrid-president Lorenzo Sanz døde lørdag som følge av koronaviruset. Foto: SERGIO BARRENECHEA / EFE

NTB

– Min far har akkurat dødd, skriver Sanz’ sønn Lorenzo Sanz på Twitter.

Den tidligere Real Madrid-presidenten var født og oppvokst i Madrid.

– Han fortjente ikke å dø på denne måten. Han var en av de beste, mest modige og hardtarbeidene menneskene jeg har sett i mitt liv. Hans familie og Real Madrid var hans lidenskap, fortsatte han.

I tidsrommet Sanz var president vant Real Madrid Champions League to ganger - i 1998 og 2000. Første gang Real Madrid vant Champions League under hans ledelse endte de en 32 år lang trofétørke utenfor Spania.

Sønnen hans spilte i klubben

I 1998 slo de Juventus 1-0 med spillere som Fernando Hierro, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Raul og Fernando Morientes på laget.

Carlos, Seedorf og Davor Suker var tre av stjernespillerne som Sanz sørget for at spilte for Real Madrid.

Sønnen hans, Fernando, spilte også for Real Madrid, fra 1996–1999, før han avsluttet karrieren sin med sju år i Málaga.

I 2000 ble det 3-0 over Valencia etter scoring av Morientes, Raul og Steve McManaman. Da sto Iker Casillas i mål, og Nicolas Anelka startet på topp med Morientes.

Det var Fabio Capello som var trener da Sanz var president.

Real Madrid har varslet at de vil hedre Sanz når sjansen byr seg, men har ikke gitt flere detaljer, situasjonen tatt i betraktning.

Lorenzo Sanz (venstre) med Champions League-trofeet i år 2000. Foto: Action Images / X06515

Tapte presidentvalget mot Pérez

Sanz døde lørdag etter å ha vært innlagt på sykehus i flere dager. Han hadde tidligere denne uken testet positivt på koronaviruset.

Før han ble president i 1995, hadde han jobben som direktør i hovedstadsklubben. I 2000 mistet han han presidentvervet etter å ha tapt valget mot Florentino Pérez.

Pérez startet «Los galácticos»-perioden til Real Madrid, hvor pengene satt løst.

Sanz prøvde å få tilbake presidentvervet i 2004, men ble slått med voldsom margin. Pérez stakk av med 91,35 prosent av stemmene. Sanz fikk 5,08 prosent av stemmene, mens outsideren Arturo Baldasano bare fikk 1,96 prosent.

Sanz eide senere Málaga fra 2006 til 2010.

