Kollen-festen stenges for publikum

Folkefesten i Holmenkollen må vike i kampen mot koronaviruset.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Holmenkollen skifestival har alltid vært en publikumsmagnet, men i år blir det renn uten tilskuere. Her er Johannes Høsflot Klæbo i sporet under femmila i fjor. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Tilskuernekten er innført på oppfordring fra Oslo kommune. Det betyr at verdenscupkonkurransene i langrenn, hopp og kombinert blir gjennomført, men den årlige publikumsfesten uteblir.

Det opplyser kommunen i en pressemelding torsdag ettermiddag. Beslutningen er tatt i samråd med nasjonale helsemyndigheter.

– Skiarenaen stenges for publikum, og vi vil anmode publikum om heller ikke å oppsøke områdene utenfor arenaen denne helgen. Vi er spesielt bekymret for situasjonen med store folkemengder på T-banen, i kombinasjon med tidligere erfaring med høyt alkoholkonsum blant publikum. Vi må gjøre alt vi kan for å utsette smittespredning så lenge vi kan, sier kommunaldirektør Svein Lyngroth i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune i pressemeldingen.

Dermed er Holmenkollen skifestival nødt til å stenge skiarenaen for publikum.

Vil unngå store samlinger på T-banen

Det er spredningen av koronaviruset som er årsaken til det drastiske tiltaket. I pressemeldingen legger kommunen vekt på at folk tradisjonelt har tatt T-banen til arrangementet.

«Erfaring fra tidligere arrangementer er for det første at det vil være svært tett ansamling over lange perioder på T-banestasjonene og tettpakkede vogner som vil medføre stor smittefare. Berusede personer øker ytterligere risiko for smittespredning ved sin atferd fordi det er grunn til å frykte at de ikke vil etterleve generelle smittevernråd.» skriver Oslo kommune i pressemeldingen.

De sier at flere smittede og mistenkt smittede som følge av arrangementet vil bidra til økt belastningen for legevakt og primærhelsetjeneste.

– Helsedirektoratet støtter Oslo kommunes vurdering og avgjørelse basert på Folkehelseinstituttets faglige råd og vår vurdering av mulige konsekvenser for befolkningen og helsetjenesten, sier lege og fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet, ifølge pressemeldingen.

Flere idrettsarrangementer verden over blir for tiden avviklet helt uten tilskuere.

I fjor ble det solgt 37.000 billetter til det tradisjonsrike Kollen-arrangementet.

Lørdag er det tremil klassisk for kvinner i langrenn i Holmenkollen, mens søndag står den tradisjonsrike femmila for menn på programmet. Lørdag er det også kombinertrenn, mens det skal konkurreres i hoppbakken både fredag, lørdag og søndag.

Alpint på Kvitfjell

I helgen er også verdenscupen i alpint på plass i Kvitfjell. Lørdag stiller fartskjørerne på startstreken i utfor, mens det er super-G dagen etter. Den norske arrangøren sier de er godt forberedt.

– Vi følger rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det vil være god beredskap under renndagene, sier leder Ole Kristian Kirkerud i organisasjonskomiteen.

Saken oppdateres