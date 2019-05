Magnus Carlsen tok to nye seirer i Grand Chess Tour-turneringen i Abidjan torsdag og er alene i ledelse med fire seirer og to remis før siste dag.

Carlsen slo Sergej Karjakin med svarte brikker i dagens første parti og utnyttet deretter et tabbetrekk av Maxime Vachier-Lagrave til å avgjøre også det hurtigsjakkpartiet i sin favør. Som onsdag ble det remis i dagens siste parti, mot Veselin Topalov.

Etter seks av ni runder med hurtigsjakk er Carlsen to poeng foran nærmeste rival Hikaru Nakamura, tre foran Wei Yi, fire foran Ding Liren og Wesley So.

Ifølge arrangørens sjakkcomputer svingte partiet mot Karjakin veldig fram og tilbake. Carlsen skaffet seg et klart overtak, men ga det fra seg før han til slutt avgjorde. Selv sa han at han følte seg komfortabel.

– Helt fra åpningen følte jeg at jeg var i en god posisjon, og det var lett å spille offensivt. Han (Karjakin) gjorde det jeg syntes var et risikabelt trekk med løperen sin, og jeg hadde så mange fristende muligheter at det var vanskelig å velge, sa Carlsen i et intervju med arrangøren rett etter partiet.

– Jeg ser at computeren mente han hadde sjanser, men hva vet jeg?

Tabbe avgjorde

Carlsen ofret tidlig begge sine løpere for springere. Mot slutten var han en bonde under, men hadde best posisjon og mer tid, og etter 35 trekk og en snau times spill måtte Karjakin rekke fram hånden.

Partiet mot Vachier-Lagrave så lenge ut til å være på vei mot remis, men etter 50 minutter gjorde franskmannen en grov feil da han flyttet sitt tårn til a4. Computeren indikerte umiddelbart at Carlsen hadde en vinnende stilling, og noen minutter senere var partiet over.

Han kunne fullført et hattrick med seier også over Topalov, men det endte med remis etter 41 trekk.

Carlsen innledet turneringen med to seirer onsdag, før det ble remis mot Hikaru Nakamura i åpningsdagens siste parti.

God flyt

– Jeg synes partiet mot Hikaru var fryktelig, men ellers har det gått ganske bra. I dag følte jeg god flyt i spillet, sa Carlsen etter torsdagens første parti.

Han var i delt ledelse med Wei Yi etter første dag. Wei tapte sitt første parti torsdag, og Carlsen var alene på topp. Etter at Nakamura sensasjonelt tapte for egyptiske Bassem Amin i 5. runde var Carlsen tre poeng foran sine nærmeste rivaler, men Nakamura tok innpå et poeng med seier over Ding Liren sent torsdag kveld.

Carlsen møter Amin, Ding og Wei fredag. Hurtigsjakkdelen av turneringen avsluttes da, før det er lynsjakk både lørdag og søndag. Da skal alle møte alle hver av dagene.