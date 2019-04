Juventus sensasjonelt ute av Champions League.

Juventus (Italia) – Ajax (Nederland) 1-2 (1-1), sammenlagt 2-3

For første gang på 22 år er Ajax klar for semifinale i Champions League. Med et purungt mannskap slo de fortjent ut Juventus etter 2-1-seier i Torino.

Dermed gikk nederlenderne videre med 3-2 sammenlagt etter at første kamp endte 1-1. Avgjørelsen falt da Matthijs de Ligt etter 67 minutter knuste et rutinert Juve-forsvar i duellspillet og satte hodet på Lasse Schönes corner. 19-åringens scoring kom etter et massivt Ajax-press.

– Dette er bisart og ikke normalt. Jeg har ikke ord til å kunne beskrive det, sa de Ligt etterpå.

– Vi har igjen vist at vi er veldig sterke og at vi kan gjøre det vanskelig for storklubbene. Vi har slått Real Madrid og Juventus, to tittelfavoritter, Vi er så stolte. Jeg var ikke engang født sist gang vi var i en semifinale, la han til.

Fakta: Juventus (Italia) – Ajax (Nederland) 1-2 (1-1), sammenlagt 2-3 Mål: 1-0 Cristiano Ronaldo (28), 1-1 Donny van de Beek (34), 1-2 Matthijs de Ligt (67).

Der det var jevnspilt de første 45 minuttene, tok de nederlandske gjestene et realt tak etter pause. Juventus ble i lange perioder direkte herjet med. Cristiano Ronaldo trodde knapt det han så, og til slutt måtte han konstatere at det ikke blir en fjerde strake mesterligatittel for hans del. I fjor sommer forlot han Real Madrid etter å ha vunnet den gjeveste europacupen fire av de fem siste sesongene.

Det lå et Ajax-mål i luften lenge før de Ligt fikset 2-1. Juve-keeper Wojciech Szczesny måtte varte opp med flere kjemperedninger.

På tampen fikk bortelaget en scoring annullert for offside.

Ronaldo-heading

I første omgang bar preg av mange tøffe dueller på midtbanen. Lagene matchet hverandre svært godt, men etter en snau halvtime slo Ronaldo til med nok et presist hodestøt. Champions League-kongen kom seg fri og stanget inn Miralem Pjanics hjørnespark.

Ajax-spillerne protesterte og mente Joël Veltman ble lagt i bakken i forkant av scoringen. Dommer Clément Turpin tok turen bort til videoskjermen på sidelinjen, og etter en titt ble målet godkjent. TV-bildene viste at Veltman fikk en dytt av sin egen kaptein Matthijs de Ligt. Det ga Ronaldo rommet han trengte.

Også i Amsterdam scoret portugiseren med hodet. Av sine 126 mesterligamål har Ronaldo gjort hele 65 av dem i utslagsrundene, men mer mesterligaspill kan han glemme denne sesongen.

Offsidefelle

Som i første kamp skulle Ajax slå tilbake. Seks minutter senere gikk nemlig Mattia De Sciglio til gagns i gjestenes offsidefelle, og det tillot 21 år gamle Donny van de Beek å bredside inn 1-1. Igjen ble VAR brukt til å godkjenne scoringen.

Etter pause ble det et skikkelig sceneskifte. Ajax tok til de grader over showet og rystet hjemmepublikummet i Torino.

Med triumfen er Ajax videre til sin første mesterligasemifinale siden 1997. Den gang tapte de for nettopp Juventus. Tirsdag fikk de sin revansj 22 år etter.

Ajax har rystet eliten i Europa denne sesongen. I åttedelsfinalen ble regjerende mester Real Madrid feid av banen.

