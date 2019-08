Her har Kristoffer Løkberg akkurat landet i sin nye hjemby, og tas imot av Vikings materialforvalter, Stian Refvik. FOTO: Fredrik Fornes

Løkberg på plass i Stavanger – trener med Viking allerede i dag

Kristoffer Løkberg landet tirsdag morgen i Stavanger, og signerer om kort tid for to og et halvt år med Viking. Han kan debutere allerede onsdag.