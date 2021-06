To personer på sykehus etter paragliderstunt – Greenpeace beklager

To personer er fraktet til sykehus etter at en mann landet på gresset med paraglider før EM-kampen mellom Frankrike og Tyskland.

– Da han gikk inn for landing skadet piloten to mannlige personer. De skadede er brakt til sykehuset i München og mottar medisinsk behandling. Ifølge vår informasjon har begge hodeskader, sier polititalsmann Andreas Franken til Bild.

Ulykken skjedde da en mann flydde inn på stadion med en motorisert paraglider før EM-kampen mellom Frankrike og Tyskland. Videobildene viser at piloten sneier tribunen og en line som henger over stadion.

Det ser ikke ut til at vedkommende har kontroll. Piloten etterforskes nå for flere lovbrudd.

Foto: Matthias Balk / DPA

– Piloten skulle ikke inn på stadion i det hele tatt. Han visste at det var for farlig, sier en talsmann for Greenpeace til tyske Sportschau.

– Denne protesten hadde ikke til hensikt å forstyrre kampen eller å skade mennesker. Vi håper det går bra med alle og at ingen ble seriøst skadet. Greenpeace-aksjoner er alltid fredelige og uten vold. Dessverre gikk ikke alt etter planen i denne aksjonen, skriver miljøorganisasjonen på Twitter.

Ifølge Greenpeace var hensikten at en latexball skulle slippes over stadion. Budskapet var «Kick Out Oil» og rettet mot EM-sponsor Volkswagen. Miljøorganisasjonen ber om at de slutter å selge «klima-ødeleggende diesel- og bensinbiler».

PS! Fotballkampen ble vunnet 1–0 av Frankrike etter at tyskernes midtstopper, Mats Hummels, scoret selvmål.

Publisert: 15. juni 2021 23:14 Oppdatert: 15. juni 2021 23:41