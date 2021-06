Mats (19) skal ha blitt hetset under fotballkamp: – Ble kalt «jøde» og fikk «Auschwitz» ropt etter meg

Mats Pedersen (19) håper nå at fotballen kan stå sammen for å sikre at ingen opplever det samme som han gjorde på en juniorkamp i forrige uke.

VIL HA ENDRING: Mats Pedersen fra Berger deler sin opplevelse for å forhindre at andre skal oppleve det samme. Dette er bildet han delte på Instagram etter kampen. Foto: Privat

– Jeg ble kalt jøde, det ble ropt «Auschwitz» etter meg fra tribunen, jeg ble kalt stygg og spyttet på. Under kampen reagerte jeg ikke spesielt på det, jeg ville fokusere på mitt eget spill og trodde de ville finne noe å ta meg på. Jeg har gledet meg så mye til at fotballen skulle starte igjen, sier Pedersen fra Berger, like utenfor Svelvik i Drammen kommune.

Det var under en juniorkamp mot et annet lag i regionen situasjonen oppstod sist tirsdag, som Svelvikposten var først ute til å omtale. Buskerud Fotballkrets bekrefter at de ser på saken.

Den første omgangen gikk rolig for seg, men det eskalerte da Pedersens Svelvik-lag dominerte kampen i andre omgang og 19-åringen selv scoret tre mål.

Først etter kampen, begynte han å tenke over hva han var blitt utsatt for.

– På bilturen alene hjem tenkte jeg om situasjonen. Det å bli kaldt jøde på grunn av utseende mitt, fordi jeg ligner på en fange fra andre verdenskrig ... da kom tankene. Dette har vært en hobby siden jeg lærte å gå, og for denne generasjonen og den neste er det viktig at det er trygge og fine rammer rundt, slik at folk vil fortsette med sporten - ikke at folk kommer på kamp for å lage helvete, sier Pedersen i dag.

Etterlyser omtanke

Han delte et innlegg på Instagram, som har fått massiv respons med mer enn 4700 likes og 300 kommentarer.

– Grunnen til at jeg valgte å dele det ... du vet aldri hva andre går gjennom og det er viktig å tenke over hva du sier før du sier det. Nettopp det at man aldri vet hva folk går gjennom, jeg har mistet tre i familien og en venn i år, og den kommentaren kan ha vært det som fikk det til å renne over. Det er mange som opplever slikt men som ikke sier ifra. Derfor er det viktig for meg å være et forbilde på den måten at det kan hjelpe andre, sier Pedersen.

Han sier motivasjonen for å dele historien fortrinnsvis er å ta et oppgjør med sjikane på fotballbanen og ellers i samfunnet, og håper han kan bidra til et større fokus på problemet. Responsen har utelukkende vært positiv, sier Pedersen.

Kalte inn til møte

Den aktuelle klubben kalte onsdag kveld inn til et møte med laget og lederen i klubben beskriver det som en fortvilende situasjon. VG har valgt å anonymisere laget, av hensyn til mindreårige spillere som var involvert.

Lederen beskriver bildet som mer nyansert, at grove meldinger ble sendt også motsatt vei. Først og fremst er fokuset hans at saken bør handle om måten vi snakker til hverandre på fotballbanen og i samfunnet for øvrig.

– Det er ingen tvil om at dette er trakassering, rasisme og diskriminering, og noe vi tar totalt avstand fra, sier han til VG, og legger til at hele laget fikk gult kort og en klar forventning om at det ikke skulle skjer igjen.

Videre sier han at tilskuerne som kom med «auschwitz»-bemerkningen ikke var tilknyttet hverken klubben eller lokalmiljøet. Det aktuelle laget er organisert på frivillig basis.

Fikk varsel

Thomas Bingen er styreleder i Svelvik IF og roser hvordan motstanderklubben har håndtert saken, og sier at de har blitt kontaktet av Buskerud Fotballkrets for å få alle detaljene på bordet.

– Svelvik Idrettsforening støtter Mats hundre prosent og vi mener det er viktig at slike episoder blir belyst. Dette er et generelt problem i samfunnet og det hører ikke hjemme noe sted. Det handler om at vi må ha mer toleranse og raushet, innad i fotballfamilien og ellers i samfunnet, sier Bingen.

Øivind Nielsen er daglig leder for Buskerud Fotballkrets og sier at de, i tillegg til oppslaget i Svelviksposten, har fått et anonymt varsel om hendelsen.

– Vi har også snakket med begge klubber og fått beskrevet det som ble gjengitt i avisen. Som rutinen er, har vi opprettet en formell sak og henvendt oss til klubbene samt dommeren for å få deres forklaring. Dette tar vi totalt avstand fra, rasisme har vi nulltoleranse for. I denne saken må vi utrede den for å få et totalbilde av det som har skjedd. Deretter må vi iverksette gode tiltak som forebygger slike hendelser, sier Nielsen til VG.

VG har vært i kontakt med den aktuelle dommeren for kampen, som også anonymiseres av hensyn til motstanderlaget. Han skriver i en SMS at «Jeg har gitt min forklaring og rapport til Buskerud fotballkrets og de behandler saken videre. Utover det har jeg ingen ytterligere kommentarer».

