Schick med «turneringens mål»-kandidat: Utrolig mål fra midtbanen

(Skottland - Tsjekkia 0–2) En relativt kjedelig fotballkamp eksploderte etter pause. I hovedrollen sto en høyreist tsjekkisk spiss.

forrige









fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Owen Humphreys / PA Wire

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Scoringen drøyt seks minutter etter pause kommer garantert til å stå igjen som en av turneringens aller vakreste mål.

Patrik Schick registrerte at Skottland-målvakt David Marshall var langt ute fra streken, og fra 45,5 meter sendte han av gårde et praktskudd som gikk i en perfekt bue over keeperen.

Det er den lengste distansen noen har scoret fra siden Opta begynte å måle i 1980.

– Fy flate, for et mål! Det er turneringens mål. Teknikken, overblikket og presisjonen er enestående. Perfeksjon, skriver eks-spilleren Don Hutchison, som spilte 26 landskamper for Skottland.

– Det her er helt sykt. Det er så vakkert å se på, sier Solveig Gulbrandsen i TV 2s studio.

– Hvis det var Ronaldo, Messi eller Lewandowski hadde vi snakket om det ukesvis, sier den tidligere Liverpool-spilleren Charlie Adam på BBC 5.

Like før hvilen hadde Schick også headet inn tsjekkernes ledermål etter et flott innlegg fra høyreback Vladimír Coufal.

Etter pause begynte Skottland med en kanonade mot tsjekkernes mål, men upresise avslutninger og en Tomáš Vaclík i storform hindret skotske scoringer.

Jack Hendry traff tverrliggeren, Stuart Armstrong var centimetere unna en scoring, mens Lyndon Dykes kunne ha scoret ved flere anledninger.

– Disse tingene gikk ikke vår vei, slår Skottland-spilleren Stuart Armstrong fast overfor BBC.

– Vi er skuffet. Jeg synes vi spilte veldig bra, sier John McGinn til samme kanal.

– Vi savnet Kieran Tierney. Han skaper overtall på midtbanen fra sin posisjon som venstre midtstopper. Det klarte vi ikke i dag, mener den tidligere landslagstreneren til Skottland-kvinnene, Shelley Kerr.

Tsjekkia leder dermed gruppen før det venter enda tøffere kamper mot Kroatia og England i de to neste kampene.

– Vi må lære av det som skjedde i kveld. Vi kan se frem til det som er en veldig stor anledning, sier Armstrong om England-kampen. Den kampen spilles på Wembley på fredag.

Publisert Publisert: 14. juni 2021 16:52 Oppdatert: 14. juni 2021 17:16