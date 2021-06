Fordømmer paraglider-landing: Vurderte skarpskyttere

Takket være «Greenpeace»-merket på paraglideren ble ikke skarpskyttere satt inn mot paraglideren som landet på banen rett før avspark av Tyskland-Frankrike tirsdag kveld.

DRAMATISK: En paraglider landet inne på stadion rett før Tyskland-Frankrike tirsdag kveld. To personer ble brakt til sykehus. Foto: Alexander Hassenstein / Pool Getty

Bayerns innenriksminister Joachim Herrmann (CSU) fordømmer aktivisten og sier dette til Bild:

– Det er utstedt et totalt flyforbud over Allianz Arena for EM. Jeg antar at også Greenpeace visste det, sier han til avisen.

– På grunn av påskriften «Greenpeace» ble det besluttet at skarpskyttere ikke skulle gripe inn. Hvis politiet hadde kommet til at det kunne være et terrorangrep, ville han kanskje ha måttet betale for aksjonen med livet sitt, fortsetter Herrmann.

To personer ble fraktet til sykehus etter at en mann landet på gresset med en motordrevet paraglider før EM-kampen mellom Frankrike og Tyskland.

– Piloten skulle ikke inn på stadion i det hele tatt. Han visste at det var for farlig, sa en talsmann for Greenpeace til tyske Sportschau.

– Denne protesten hadde ikke til hensikt å forstyrre kampen eller å skade mennesker. Vi håper det går bra med alle og at ingen ble seriøst skadet. Greenpeace-aksjoner er alltid fredelige og uten vold. Dessverre gikk ikke alt etter planen i denne aksjonen, skre miljøorganisasjonen på Twitter.

Innenriksministeren, som har ansvaret for politi i Bayern, sier til Bild:

– Det hadde vært berettiget for politiet å bruke skytevåpen i denne situasjonen. Så det er på alle måter helt uansvarlig å gjennomføre en slik handling, sier han.

– Jeg vil fordømme Greenpeace for gjentatte ganger å iverksette slike uansvarlige handlinger. Det har ingenting med godt miljøvern å gjøre, mener innenriksministeren i delstaten Bayern.

Det ble bestemt tirsdag kveld at et av helikoptrene som var plassert i nærheten, skulle være i luften kontinuerlig og kontrollere luftrommet rundt stadion.

Også De Grønne-politikeren Katrin Habenschaden fordømmer handlingen:

– Paraglideren var bare 30 meter fra oss. Det var livstruende og bare flaks at det ikke skjedde mer. Men det har Greenpeace gjort mye skade, mener hun.

– Protest må være fredelig og ikke sette andre menneskers liv i fare, sier hun til Bild.

Den motordrevne paraglideren hadde et budskap mot olje.

