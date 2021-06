Bestekompisen stusset over dansk EM-komet: – Det stemte ikke helt for ham

Mikkel Damsgaard (20) er et av sommerens stjerneskudd på den internasjonale fotballhimmelen. Det var det lite som tydet på for et år siden.

MAGISKE MIKKEL: Damsgaard feirer drømmemålet mot Russland som bidro til å sende Danmark til åttedelsfinale i EM. Foto: Jonathan Nackstrand / Pool AFP

I hvert fall om du spør Kristoffer Askildsen (20).

Den norske Sampdoria-spilleren hadde vært i klubben i et halvt år da den ett år eldre Damsgaard ankom fra Nordsjælland i juli i fjor.

– Han har gjort det dritbra, sier Askildsen til VG et år senere.

– Men jeg hadde ikke trodd det da jeg så ham komme. Vi har snakket litt om det. Han kom og var litt nervøs. Det stemte ikke helt for ham den første uken. Han var ikke der han er nå. Han måtte få ting til å klaffe, sier unggutten fra Oslo vest.

Han tilbringer EM-dagene i solen på Tjuvholmen, mens Damsgaard har blitt dansk dynamitt.

Etter å ha fått hele 35 kamper i sin første Serie A-sesong, med et ellevilt dribleraid og målgivende pasning mot Inter som høydepunkt, har Damsgaard for alvor fått sitt internasjonale gjennombrudd i sommer.

VENTER PÅ GJENNOMBRUDD: Kristoffer Askildsen har ikke fått mye tillit i Sampdoria så langt, men i bestekompisen Mikkel Damsgaard har han et bevis på hva som er mulig. Foto: LUCA ZENNARO / ANSA

Etter at Christian Eriksen falt om i åpningskampen mot Finland, tok 20-åringen over stjernens plass i Danmarks startoppstilling i den andre kampen mot Belgia.

– Jeg snakker litt med ham. Han forventet ikke å starte, men han tok sjansen, sier Askildsen.

Damsgaard storspilte mot Belgia og beholdt plassen i tredje kamp mot Russland. Der scoret han et perlemål – allerede hans tredje på kun fem landskamper.

Under det direktesendte TV-intervjuet etter avansementet avbrøt Thomas Delaney intervjuet hans og ropte: «Mikkel fucking Damsgaard! Respekt!»

– Det er så sinnssykt at vi går videre, sa Damsgaard.

Mellom slagene holder han kontakt med sin norske bestekompis fra klubblaget. Damsgaard og Askildsen er yngst på Sampdoria, bor bare fem minutter unna hverandre i Genoa og har virkelig funnet tonen.

– Jeg gidder ikke plage ham noe voldsomt, men vi snakker litt, sier nordmannen om kontakten under EM-eventyret.

Damsgaard var ettertraktet allerede før EM, men storspillet i mesterskapet har satt fart på spekulasjonene om en overgang til en større klubb.

Han dukker opp i aviser over hele Europa for tiden: Tottenham og West Ham kobles sterkt til ham, i likhet med Juventus og AC Milan samt Barcelona.

Sampdoria-president Massimo Ferrero virker å være med på leken. Han uttalte nylig at Damsgaards pris ligger på 300 millioner kroner etter at han scoret sitt første i EM, men at en ny scoring vil heve prisen til 400 millioner.

– Det er kult for ham det, men jeg tror ikke han bryr seg så mye. Han er ikke en som tar av, sier Askildsen.

– Tror du han har det som skal til for å spille i en av toppklubbene som nevnes?

– Jeg tror han hadde hatt godt av en hel sesong som fast i Serie A, men det blir hans valg. Jeg vil jo ha ham der, for da har jeg en å henge med, ler Kristoffer Askildsen.

Han er ikke Damsgaards eneste norske lagkamerat. Morten Thorsby deler også garderobe med dansken.

Han var riktignok ikke tilgjengelig for utdypende kommentarer om EM-stjerneskuddet.

«Mikkel er en veldig god spiller med et stort potensial. Han har gjort mye bra for oss i år, så det er gøy at han lykkes i EM», skriver Thorsby til VG fra ferien på fjellet der han stort sett holder seg unna mobilen.

Damsgaard og Danmark møter Wales til åttedelsfinale i EM lørdag kveld klokken 18.00. Kampen spilles i Amsterdam.

