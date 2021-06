Hovlands «vinnergåte»: – Det er noe jeg har tenkt på

Jo tøffere baner, jo bedre sjanser, har blitt sagt om Viktor Hovland (23). Men seirene? De har kommet på meget lave scorer.

LAVT: Viktor Hovland har vunnet tre turneringer som proff, alle på lave vinnerscorer. Foto: Sven Hoppe / dpa

Publisert Publisert Nå nettopp

20 under par, 20 under par og 19 under par. Det er scorene som har resultert i seier i Puerto Rico Open, Mayakoba Golf Classic og BMW International Open for Viktor Hovland.

– Jeg mener spillet hans passer veldig godt til tøffe turneringer, hvor scoren ikke er så lav. Det er der han vil ha sine beste sjanser til å vinne, sa Hovlands trener, Jeff Smith, til VG like før nyttår.

Hovland har også kjempet høyt oppe i flere turneringer på antatt tøffere baner med en score nærmere par, men årets første seier kom altså på en langt lavere score.

Les også Skuffet over major-plasseringene: – Er ikke langt unna

– Du har nå vunnet tre turneringer på lave scorer. Er det egentlig slike baner som passer deg best?

– Det er et veldig godt spørsmål. Det er noe jeg har tenkt på selv. Når banene og greenene er veldig myke, så får jeg veldig mye ut av ballstrikingen. Hvis jeg slår et slag som er rett på pinnen, så stopper gjerne ballen rett på pinnen. På disse tøffere banene, så kan du slå mange gode slag som lander der du skal lande, men som ruller over greenen, sier Hovland til VG på en pressekonferanse etter seieren.

– Det er mye mindre marginer og da misser du gjerne litt flere greener. Nå synes jeg nærspillet mitt er mye bedre, men da får ikke jeg like mye uttelling for de gode jernslagene jeg slår, sier han.

Viasats golfkommentator, Joakim Mikkelsen, har lagt merke til det samme.

– Man tenker i utgangspunktet at jo mer det skiller, jo bedre. Når du er så god som han er, så kan du klare deg hvor som helst. Han er i hvert fall ikke redd for å score lavt, sier Mikkelsen, og sier han fremdeles tror Hovland vil få mest ut av spillet sitt på de tøffeste banene.

– Han kommer hit og bare er best. Nå var det kun Louis Oosthuizen som var rangert bedre på verdensrankingen, og de spillerne som er best, de leverer uansett hvor de er og hvem som er med. Det nivået er imponerende å ha så tidlig i proffkarrieren. Det lover godt for mange år med moro.

Les også Viktor Hovland tok historisk seier på Europatouren: – Spilte egentlig ikke så bra

Hovland er både den første nordmannen til å vinne på PGA-touren og herrenes Europatour og har blitt historisk i mange sammenhenger i norsk golfsport allerede.

– Hva blir den neste milepælen?

– Det hadde vært veldig gøy å vinne The Open, OL eller å bli med i Ryder Cup. Hver uke jeg spiller, så prøver jeg å gå for å vinne. På den måten veier denne seieren like mye som den i Mexico og Puerto Rico. Å vinne er spesielt, så forhåpentligvis fortsetter det, sier Hovland.

Neste turnering for Hovland er majorturneringen The Open på Royal St. George’s i England fra 15. til 19. juli. Det blir Hovlands første deltagelse i turneringen, og på en bane hvor han ikke klarte cuten da han spilte British Amateur på banen i 2017.

– Jeg har litt jobb å gjøre når jeg kommer dit, forhåpentligvis kan jeg revansjere meg, sier Hovland på pressekonferansen.

Publisert Publisert: 28. juni 2021 05:49