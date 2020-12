Lundbys klare melding til FIS-topp: – Vår oppgave å informere ham

Maren Lundby benyttet morgentimene til å legge ut et innlegg på sin Instagram etter en uttalelse fra FIS-topp Sandro Pertile.

REAGERER: Maren Lundby på toppen av pallen etter Norgescup hopp for kvinner i normalbakken i Lysgårdsbakkene i Lillehammer tidligere i år. Foto: Geir Olsen

– Innlegget kom som et resultat av at noen uttalte seg om at nivået på damehopp ikke var godt nok. Jeg føler det er oppbrukt og at det ikke stemmer. Jeg er lei av at folk kan uttale seg ting, når dette er fakta, sier Maren Lundby til VG mandag morgen.

Og faktaene hun sikter til er dette:

Uttalelsen hun sikter til er fra renndirektør for hopp Sandro Pertile. I en artikkel fra tyske deutschlandfunk søndag sier Pertile at han i utgangspunktet er åpen for at kvinnene skal få delta i Hoppuka, men at det for øyeblikket er for få kvinnelige utøvere på toppnivå.

– Man ikke organisere et topparrangement for noen få idrettsutøvere, sier Pertile og legger til:

– Derfor er det vår jobb å fortsette å utvikle hoppbakker for kvinner.

VG har vært i kontakt med Pertile, men han ønsket ikke å kommentere saken.

Lundby forteller at hun har blitt vant til å lese lignende uttalelser, men at grunnen til at hun mandag morgen tok til sosiale medier er at hun er lei.

– Det er jo dumt, men samtidig så tenker jeg han sier det av en grunn. Da er det vår oppgave som driver med dette hver dag, og som kjenner idretten best, å informere ham om det. Da ser han kanskje at det argumentet ikke holder likevel, sier Lundby.

Hun liker ikke å bli satt på sidelinjen når herrene setter utfor i skiflygingsbakkene under Hoppuka.

– Å se på Hoppuka og andre store konkurranser er jo kjedelig. Det er trist at det blir slik. Jeg tror det kunne ha gjort store ting for idretten vår om også vi fikk muligheten til å være med i Hoppuka, sier Lundby.

I innlegget sitt sammenligner hun tall fra herrers hopping i 2012 og kvinners hopping i 2020. Hun er imidlertid klar på at det ikke er likt nivå på utøverne om man ser på dagens resultater, men hun ønsker å få fram at differansen mellom 1. plass og 30. plass mellom herrer og kvinner ikke er stor.

– Det er ikke helt likt. Det har jo skjedd en utvikling på herresiden siden 2012. Det er høyere i forhold til fart og fysiske fordeler på herrene. Men differansen er forholdsvis lik. På damesiden er det ikke noen som skiller seg mer ut på herresiden, mener Lundby og legger til:

– Vi har jo hoppet i stor bakke en god stund nå i andre arrangementer, og det har nå gått veldig fint.

