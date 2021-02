Riiber hadde mareritt om femteplass før gullrennet: – Var fryktelig nervøs

OBERSTDORF/OSLO (VG) Jarl Magnus Riiber (23) spurtet inn til karrierens tredje VM-gull i Oberstdorf og fikk med seg VM-debutanten Jens Lurås Oftebro (20) på pallen.

Kombinerthelten Jarl Magnus Riiber reiste hjem fra Seefeld for to år siden som VM-konge med to gull og ett sølv og startet også årets VM på strålende vis.

Ut på den siste runden var Riiber og Jens Lurås Oftebro i en tetgruppe på åtte løpere og sammen med Ilka Herola rykket de fra konkurrentene på den siste kilometeren. Inne på oppløpet kom finske Herola først, men Riiber tok seg enkelt forbi og tok gullet.

– Måten Jarl gjør det på er en konge verdig, sier sportssjef Ivar Stuan til VG.

– Jeg var fryktelig nervøs. Jeg merket at jeg ble tatt litt av nervene i bakken, men jeg gjorde en grei jobb og fikk et godt utgangspunkt. Jeg tror ikke det hadde vært noen forskjell for løpet, det hadde nok utviklet seg likt uansett, sier Riiber til VG, og forteller at han er lettet over å ha gått inn til gull.

NORSK MEDALJESUKSESS: Jarl Magnus Riiber og Jens Lurås Oftebro sikret to norske medaljer i kombinertløpernes åpning.

Riiber sier videre at selvtilliten var på topp i inngangen til mesterskapet, men at han har merket nervene mer og mer inn mot den første konkurransedagen. 23-åringen hadde til og med «mareritt» om at han gikk inn til femteplass, og da har kjæresten Sunna Tryggvadottir vært viktig fra hjemmebane.

– Jeg prøver å få henne til å sende meg mange bilder hjemmefra og få meg litt distrahert vekk fra hoppfokuset, for det kan stjele ekstremt mye energi. Du tenker på mange detaljer og går gjennom mange scenarioer. Jeg hadde mareritt i natt at jeg gikk inn til femteplass, langt bak tyskerne, sier Riiber.

Tryggvadottir holdt seg sittende i sofaen under fredagens renn, men kjente på nervene da kombinertstjernen skulle spurte for gull.

– Det var spennende, men hyggelig at han vant. Han har vært litt nervøs, så jeg var nervøs jeg også. Jeg hadde veldig høy hvilepuls, sier hun til VG.

En rekke idrettsprofiler har kjørt et strengt coronaregime, der selv kontakt med nær familie har blitt nedprioritert for å minske sannsynligheten for sykdom. I Riiber-husstanden har det aldri vært mer sosialt.

– Vi har sett mer til hverandre enn noen gang tidligere. Sånn sett har det vært den enkleste sesongen å være sammen med ham. Han har fått mer tid sammen med meg og Ronja, og siden vi har flyttet til Lillehammer får han trent mer i nærheten.

FAMILIE: Sunna Tryggvadottir og Jarl-Magnus Riiber sammen med deres datter, Ronja. Foto: Privat

20 år gamle Lurås Oftebro gikk inn til bronse like bak Riiber.

– Det er utrolig gøy. Jeg hadde ikke forventet det. Det er gøy å begynne slik. Da blir resten av øvelsene en bonus, men jeg er sulten på mer, sier Lurås Oftebro til VG, og forteller videre at han er imponert over Riiber:

– Han leverer gang på gang på gang. Han er favoritt i alt han stiller opp i og det er ikke bare-bare å innfri favorittstempelet. Han har et nivå ingen andre har og han må en veldig dårlig dag for at andre skal slå ham, sier Lurås Oftebro.

Med gullet har Riiber nå tre VM-gull i løpet av karrieren. Riiber er allerede den mestvinnende nordmannen i verdenscupen med 34 verdenscupseirer, men har fremdeles et stykke opp til Bjarte Engen Vik i VM. Engen Vik tok fem VM-gull i løpet av karrieren – noe Riiber har mulighet til å overgå med full klaff i årets VM.

Jarl Magnus Riiber var «litt skuffet» etter formiddagens hopprenn, hvor Riiber ble nummer tre og gikk ut 22 sekunder bak Ryota Yamamoto.

Utover i rennet ble det en større tetgruppe og åtte løpere gikk samlet ut på den siste runden. Der viste Riiber seg som den sterkeste og spurtet inn til gull.

