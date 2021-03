Foregangskvinnen vant: – Jeg tar alltid frem noe ekstra under press

OBERSTDORF: Skihopperen Maren Lundby satset som nummer én da kvinnene debuterte i VM i 2009. Nå fikk hun det gjeve, historiske gullet.

Gulljenta og beviset på VM-titelen. Foto: Terje Pedersen/NTB

Maren Lundby ble verdensmester etter to hopp på 128 og 130,5 meter. Hun trodde knapt sine egne øyne. Lundby gjorde det igjen, og med tanke på sesongen før dette, følte hun det nærmest var et under.

Denne gangen fikk kvinnene delta i storbakken for første gang. Da Lundby debuterte i sin tid, var det i Liberec i 2009. Hun var bare 14 år gammel og ble sendt ut aller først. Den gangen endte hun som forventet langt nede på resultatlisten. Anette Sagen tok bronse.

Fra da av har Lundby bygget seg opp til å bli vinner og en stjerne i hoppmiljøet.

Hun gruste konkurrent og toer Sara Takanashi fra Japan og vant til sølvvinneren med 8.7 poeng. Bronsen tok Nika Kriznar seg av.

Denne dagen, som startet med den dårlige nyheten om at Halvor Egner Granerud hatt fått covid-19, endte i den største begeistring.

– Norsk hoppsport var i knestående for tre timer siden, sa sportssjef Clas Brede Bråthen etter at gullet var sikret.

Han hadde knapt ord og var rørt da han ble intervjuet av NRK.

– Hun kommer hit og vinner det rennet hun selv har sørget for ble noe av.

Verdensmesteren var så glad at hun hadde vanskelig for å ta det inn over seg.

– Det er en stor dag. Bare det å klare å bli verdensmester i seg selv hadde jeg ikke sett for meg for to uker siden, sa hun etter rennet.

26-åringen leverte de tre beste hoppene denne kvelden i Schattenbergbakken i Oberstdorf. Prøveomgang, førsteomgang og finalen satt som smurt.

Maren Lundby. Ingen over, ingen på siden. Foto: Terje Pedersen/NTB

Måtte bli henne

Lundby er en mesterskapshopper. Gullet i normalbakken fra 2019 i Seefeld var bekreftelse på at hun er verdens beste. Tre sammenlagtseire i verdenscupen har gitt heltestatus, men denne sesongen har det buttet imot. Hun ble nødt til å ta det veldig rolig på grunn av et kne som kranglet fra mai til desember.

Men Lundby mistet aldri troen på at hun kunne komme i form til VM, og det var ekstra stas å avløse Tommy Ingebrigtsen. Trønderen er siste nordmann som i 1995 klarte å vinne en VM-tittel i storbakken.

Maren Lundby kan puste lettet ut. Det gikk veien i VM. Foto: Terje Pedersen/NTB

Den gode følelsen

På pressekonferanser under VM har Lundby gitt uttrykk for at hun har selvtillit. Så er det også blitt sølv i normalbakken, sølv i mikskonkurransen og bronse i lagkonkurransen. Fire medaljer er overveldende.

I det siste individuelle rennet knallet hun til med et godt prøvehopp, og et førstehopp som førte henne i ledelsen.

– Jeg føler at jeg selv er offensiv ut mot kanten og inn i skyvet. I denne bakken er det lurt, sa Lundby til NRK mellom omgangene.

Hun turte ikke å ta noe for gitt før finalen, selv om hun ledet.

– Det er nervepirrende, fortalte totningen.

De fleste som så på mente trolig det samme.

Ørnen har landet. Maren Lundby er gulljente igjen. Foto: Terje Pedersen/NTB

Silje Opseth er den som har vært flest ganger på pallen i verdenscupen denne sesongen. Denne gangen er hun en landing unna sølvet etter et sistehopp på 138 meter. Siden hun falt før fallgrensen, ble det for store trekk av dommerne, og det ble femteplass til slutt.

Lundby kom til VM uten å ha vært på pallen individuelt i verdenscupen.

– Jeg hadde høye forventninger, sier Lundby underveis i sitt syvende VM.

Hun flirer når hun tenker på antall mesterskap og sier at hun nesten føler seg gammel.

Karrieren har inneholdt så mye, som første medalje i mikskonkurransen i Falun i 2015. Men også gull i siste OL i Pyeongchang.

Dette var hennes niende internasjonale medalje som senior, men det viktige i all jubelen var at kampsaken fikk en fin avslutning.

For hun har frontet likestilling i denne idretten, sammen med noen av de andre hopperne. Storbakken har vært et nåløye, det som var vanskelig å komme gjennom. Men Det internasjonale skiforbundet (FIS) sa ja til slutt.

Nå er det kun skiflyvning som skiller menn og kvinner i denne idretten.

For en stor kveld! Maren Lundby (t.h.) blir omfavnet av Silje Opseth og Anna Odine Strøm. Foto: Terje Pedersen

– Dette at vi skulle hoppe her har jeg drømt om så lenge. Kontrasten til da jeg var med for første gang i 2009 er stor. Da snødde det hele uken og jeg var veldig spent. Det var så stort å få være med i VM den gangen. Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle være slik. Men jeg delte rom med Anette Sagen og fikk være med på alt hun var med på. Jeg gikk rundt med forbildet mitt hele tiden.

I dag er det Lundby som er forbilde for så mange unge jenter ute og hjemme.

Hun har skaffet seg masse erfaring, ikke minst ved å hoppe VM på hjemmebane i 2011, da hun ble nummer elleve.

Maren Lundby (t.h.) vinner hopp stor bakke for kvinner under VM på ski i Oberstdorf. Her blir hun gratulert av Silje Opseth og Anna Odine Strøm. Bak jubler Sportssjef Clas Brede Bråthen. Foto: Lise Åserud/NTB

Hverken hørte eller så

– Det jeg husker best fra det hopprennet, var at det var så mye tåke at ingen på arenaen i Midtstubakken ikke så noe som helst. Jeg så ikke landslagstrener Frode Håre, så en fysioterapeut måtte rope når det var gitt klarsignal.

Det som kanskje gjorde mest inntrykk var at kongefamilien kom på besøk på hotellet Soria Moria.

VM i 2013, 2015 og 2017 skulle ende med den første VM-tittelen i 2019. Og igjen nå.

– Det har vært helt fint at folk snakket om meg som en stor medaljekandidat og gullkandidat. Jeg synes det var utrolig motiverende. Det gir meg ekstra gnist, sier Lundby.

– Så du blir ikke stresset av det og føler et press?

– Nei, langt ifra. Jeg føler at hvis jeg ikke er favoritt, mister jeg litt piffen. Jeg tror at jeg alltid har vært sånn. Jeg tar alltid frem noe ekstra når jeg er under press.

PS. Maren Lundby har tatt gull i tre mesterskap på rad. Bare Birger Ruud har klart det samme for Norge.