Martin Ødegaard blir ny kaptein for Ståle Solbakkens Norge

Ståle Solbakken (53) tok fredag ut sin første tropp som norsk landslagssjef. Han avslørte også at Martin Ødegaard blir Norges nye kaptein.

NY LEDER: Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Sander Berge på landslagstrening for Norge i oktober i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norge skal ut i VM-kvalifiseringskamper mot Gibraltar (24. mars), Tyrkia (27. mars i Spania) og Montenegro (30. mars).

– Han ble valgt av meg etter en gjennomgang med støtteapparat og trenere, og så var det en følelse jeg hadde etter samtaler med spillere. Vi synes Martin har levd et langt liv allerede i europeisk fotball i de største ligaene, begrunner Solbakken.

NY SJEF: Ståle Solbakken utenfor huset sitt i Hamar da han ble ansatt som landslagssjef i desember i fjor. Foto: Tore Kristiansen

– Han har vist at han har en evne til å være en lagspiller på og utenfor banen, og han har en sterk karakter – og han har alle forutsetninger for å bli en god kaptein for Norge, legger han til.

Landslagssjefen takker Stefan Johansen, som denne uken kom med nyheten om at han gir seg på landslaget.

– Jeg har hatt noen gode samtaler med Stefan Johansen som har vært kaptein, og gjort det på fremragende måte. Stefan bestemte seg denne uken for at han ikke var aktuell. Det er på sin plass å hylle ham, sier Ståle Solbakken, som deretter røpte at Martin Ødegaard blir hans nye kaptein.

Her er Solbakkens 31 utvalgte:

Solbakken har den siste tiden jobbet mer med «boikott-saken» enn med landslagsuttaket – etter at Tromsø IL som første toppklubb oppfordret NFF til boikott av fotball-VM i Qatar.

Norges Fotballforbund har bedt om et ekstraordinært forbundsting til høsten for å behandle Qatar-spørsmålet, men allerede på helgens forbundsting kan boikott-spørsmålet tas opp til behandling.

Det krever to-tredels flertall for at saken skal opp til behandling.

Dersom det skjer, så kreves det deretter kun simpelt flertall når selve spørsmålet om en norsk VM-boikott skal stemmes over.

Her er Norges landslagstropp

Rune Jarstein – Hertha Berlin

André Hansen – Rosenborg

Sten Grytebust – FC København

Kristoffer Klaesson – Vålerenga

Birger Meling – Nimes

Haitam Aleesami – Rostov

Martin Linnes – Galatasaray

Jonas Svensson – AZ Alkmaar

Julian Ryerson – Union Berlin

Kristoffer Ajer – Celtic

Stefan Strandberg – Ural

Ruben Gabrielsen – Toulouse

Stian Gregersen – Molde

Marius Lode – Bodø/Glimt

Leo Østigård Coventry

Fredrik Midtsjø – AZ Alkmaar

Mathias Normann – Rostov

Morten Thorsby – Sampdoria

Iver Fossum – Aalborg

Patrick Berg – Bodø/Glimt

Martin Ødegaard – Arsenal

Sander Berge – Sheffield United

Mohamed Elyounoussi – Celtic

Jens Petter Hauge – Milan

Mats Møller Dæhli – Nürnberg

Erling Braut Haaland – Borussia Dortmund

Alexander Sørloth – Leipzig

Joshua King – Everton

Jørgen Strand Larsen – Groningen

Kristian Thorstvedt – Genk

Tokmac Nguen – Ferencváros

Publisert Publisert: 12. mars 2021 12:06 Oppdatert: 12. mars 2021 12:19