Frida Karlsson skrek av smerte – kjørt av gårde i ambulanse

OBERSTDORF (VG) Frida Karlsson (21) kolliderte med Heidi Weng (29) og Ebba Andersson (23), og skrek ut i smerte etter å ha sikret bronsen på tremila.

Hun holdt seg til den venstre armen og skal til sykehus for røntgenundersøkelse, etter å ha sittet med tydelige smerter i målområdet. Tre leger ilte til og hun ble til slutt geleidet ut av målområdet.

Bronsevinneren ble så ført til en ambulanse, som nå har kjørt vekk fra arenaen.

– Frida tok seg i mål tross store smerter. Ved målgang hadde hun kraftig hevelse og nedsatt bevegelse. Hun er for tiden på vei til sykehuset for røntgen. Vi kommer tilbake når vi vet mer, sier Anders Englund, Sveriges lege, i en pressemelding.

På nest siste runde kolliderte Karlsson med lagvenninnen Ebba Andersson og Heidi Weng i stor fart:

– Det er sterkt gjort av Frida selv om det først er etter konkurransen den virkelige smerten kommer. Det var ikke kult å se hvor vondt det virket at hun hadde, sier Andersson til VG om Karlsson.

Hun sier at skiene lugget og at det ikke var noen måte å unngå fallet på.

– Det er fantastisk med bronse, men synd med fallet, sier den svenske langrennssjefen Anders Byström til SVT, og legger senere til at det er stor fare for at Karlsson mister verdenscuprennene neste helg.

Moren til Frida Karlsson, Mia Karlsson, sier Aftonbladet at det er «så typisk» Frida og at det ikke alltid er så bra med en så sterk vinnerskalle.

– Ja, hva skal man si. Herre min hatt. Jeg håper virkelig ikke det er benbrudd. Jeg tror ikke det heller. For det skal ikke være mulig å gjøre det hun gjorde med brudd i armen, sier Mia Karlsson.

Karlsson var ikke til stede da Johaug og Weng fikk sine medaljer rundt tyve minutter etter målgang.

– Jeg synes synd på Ebba. Både Frida og jeg kjørte over henne. Det er sånn som skjer, sier Weng om fallet til NRK.

Karlsson, Weng og Andersson var sammen med Theresa Stadlober i en heftig duell om medaljene bak suverene Therese Johaug.

Weng kjørte de siste svingene på mesterlig vis og holdt unna for Karlsson på oppløpet. Andersson ble henvist til fjerdeplassen, mens Johaug vant med historisk stor margin i mesterskapssammenheng.

GELEIDES UT: Frida Karlsson holder seg i venstrearmen mens hun blir geleidet ut av medisinsk apparat. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

