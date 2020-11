TV 2: Flugstad Østberg får startnekt hele sesongen

Langrennsløper Ingvild Flugstad Østberg (30) går ikke skirenn kommende sesong.

Langrennslandslagets helseteam har besluttet at Ingvild Flugstad Østberg ikke deltar i kommende sesongs konkurranser.

Hun satser fullt mot OL i Beijing 2022.

Det er landslagslege Øystein Andersen som til kanalen innrømmer at Østbergs helsesituasjon ikke er god nok.

– Det er kjempekjedelig at vi anser det som nødvendig å bruke så lang tid, men det er fordi vi har et felles mål med Ingvild at hun skal gå skirenn igjen uten å måtte tenke på at risikoen for å bli skadet blir for stor, sier han til TV 2.

Tidligere fredag ble det kjent at Østberg ikke går skirenn i år da hun i en e-post Oppland Arbeiderblad hadde fått tilgang til skrev følgende til sine samarbeidspartnere:

«Jeg vil dessverre ikke gå noen skirenn denne sesongen, noe som selvsagt er kjedelig. Det er tross alt det jeg jobber knallhardt for hver dag og det jeg elsker å gjøre. Når det er sagt, er det ingen tvil om at jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme sterkt tilbake!»

Like før sesongstart i fjor fortalte Flugstad Østberg at hun hadde fått startnekt av helsemessige årsaker. Både i mars og juli pådro hun seg tretthetsbrudd i ankelen.

