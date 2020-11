Klæbos morfar ble rammet av kreft

Morfar Kåre Høsflot (77) har vært helt avgjørende for Johannes Høsflot Klæbos suksessrike karriere. Nå forteller han i et intervju med Adresseavisen at han startet kreftbehandling sist vinter.

SUKSESS-DUO: Johannes Høsflot Klæbo har vært trent av morfaren Kåre Høsflot gjennom oppveksten og frem til statusen som verdens beste skiløper. Her etter Tour de Ski-seieren til Klæbo i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det kommer frem i et intervju med lokalavisen i Trondheim mandag. Der forteller han at han i en drøy måned denne våren fikk stråling seks dager i uken.

– Jeg føler meg ikke syk. Jeg har det bra, jeg, selv om jeg kjenner litt på svimmelhet etter behandlingen, sier Høsflot til Adresseavisen.

Prostatakreften ble påvist sommeren 2019.

Han sier det er en spesiell situasjon og regner med at han ikke blir å se på noen langrennsstadion denne sesongen. I stedet må han følge dramatikken hjemmefra i Trondheim kommende vinter.

Han fortalte barnebarnet Johannes Høsflot Klæbo at han var syk utpå høsten etter at kreftsykdommen hadde blitt kjent. Operasjon ble vurdert den høsten, men det ble klart at stråling skulle bli løsningen og etter Høsflots ønske etter skisesongen i 2020. Nå har han vært gjennom en nylig avsluttet kreftbehandling.

– Men, det er ikke noe å snakke om. Det er sånn som skjer alle gamle menn, det, sier treneren Klæbo ifølge Adresseavisen.

Han forteller i intervjuet at barnebarnet tok det fint da han fortalte at han var blitt syk.

– Jeg har ikke følt at det har vært dramatisk. Jeg har vært litt slapp, og det har ikke vært så mye trening, sier han.

VG har ikke fått kontakt med Klæbos manager og pappa Haakon Klæbo mandag kveld.

Høsflot, som er trener for skistjernen Klæbo, er nå trygg på at barnebarnet er i rute før sesongen. Sesongen starter med nasjonale åpningsrenn på Beitostølen kommende helg. De to har hatt et ekstremt tett trener-utøver samarbeid gjennom hele skilivet. Det har blant gitt tre OL-gull, tre VM-gull og sammenlagtseier i Tour de Ski. Bak ligger tøft arbeid.

– Han er gjerne på plass et kvarter før tida. Han står og tripper på trappa klokka kvart på seks på morgenen, noen ganger mer motivert enn meg, sa Høsflot Klæbo i et intervju for to år siden.

Selv har også Høsflot vært ivrig til å trene. Da VG møtte ham i Trondheim sommeren 2018 fortalte han at han trente fem ganger i uken. Der tre-fire dager var styrketrening på treningssenter og en dag eller to var kondisjonstrening.

– I forhold til alder, er jeg i god form. Det er nesten slik at en dag uten trening er en dag uten mening. Men kroppen min tåler ikke å trene hver dag, den trenger litt hvile også, så tre/fire dager i uken med styrke på treningssenter er bra. Og jeg trener ikke samme muskelgruppe to dager på rad, men varierer øvelser, for å unngå overbelastninger og fare for skader, sa Kåre Høsflot i intervjuet med VG.

