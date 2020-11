Vet ikke når de får trene innendørs igjen: – Kommer jo litt som et sjokk

Nå settes ungdomsidretten i Oslo på vent. Kaja Loftesnes (16) og Emma Sekulic (15) forstår behovet for tiltakene, men kommer til å savne håndballbanen.

PÅVIRKES AV NYE TILTAK: Fra venstre keeper Emma Sekulic (15), trener Runar Helland Åmot og kantspiller Kaja Loftesnes (16) trente mandag i Ørakerhallen i bydel Ullern i Oslo. Det kan bli siste innendørstrening på en lang stund. Foto: HELGE MIKALSEN

Mandag kveld møttes 04-håndballaget til trener Runar Helland Åmot i Ullern Idrettsforening til det som kan bli den siste innendørstreningen på lang tid.

Som en del av de nye tiltakene i Oslo innføres det forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Forbudet vil i første omgang vare i to uker, før byrådet gjør en ny vurdering.

– Det er kjipt, jeg vil jo gjerne trene, sier kantspilleren Kaja Loftesnes (16) til VG etter treningen.

Foreløpig har ikke coronatiltakene påvirket dem noe særlig, utover spriting av hender før og etter trening, samt at de har måttet holde mer avstand enn vanlig.

Håndballen har vært en av få sosiale arenaer i en tid preget av restriksjoner. Loftesnes opplever likevel at folk har forståelse for at ungdomsidretten nå begrenses.

– Jeg synes de fleste er veldig flinke til å følge smittevernreglene. Det er veldig få som har store sammenkomster med mange gjester, og folk er ganske flinke til å bruke munnbind og holde avstand, svarer hun på spørsmål om hvordan folk på hennes alder forholder seg til smittevernreglene.

Keeperen på laget, Emma Sehulic (15), er enig i at innstrammingen er kjip.

– Man forsto at det gikk i den retningen med tanke på at kamper ble avlyst, men selvfølgelig kommer det jo litt som et sjokk. Håndballen betyr veldig mye og har vært en stor del av livet mitt en god stund. Det å plutselig ikke kunne dra på trening blir rart.

– Synes du det er nødvendig å forby innendørstreninger?

– Jeg forstår jo hvorfor tiltakene har kommet, når det er så mye smitte. Håndball er en kontaktsport, og nå må man holde avstand.

MÅ FLYTTE AKTIVITETENE UT: Ullern IF har mandag sendt ut melding til alle sine lag om at det fra og med tirsdag blir forbudt med innendørstreninger også for de eldste ungdommene. Foto: HELGE MIKALSEN

Dette er de nye tiltakene i Oslo, som innføres fra og med tirsdag og vil vare frem til 1. desember:

Fakta De nye tiltakene Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.

Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at treninger i for eksempel fotball, turn, håndball, volleyball og friidrett må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.

Fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak på skoler med ungdomstrinn. Det innebærer blant annet at elevene deles inn i mindre kohorter og at kontakt mellom kohortene skal unngås. Begrensinger i oppmøte og ulike oppmøtetider for elevene vurderes fra skole til skole.

Fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges. Det vil fortsatt være mulig å ha et svært begrenset tilbud under strenge smittevernregler med adgangsbegrensning, avstandsregler, gruppestørrelse og krav om munnbind. Les mer

Treneren: – Motivasjonen vil jo falle

– Det var surt, men som forventet, sier håndballtreneren Runar Helland Åmot.

– Jeg har forberedt meg selv og jentene på det, fordi så mange videregåendeklasser har blitt satt i karantene. Vi har også hatt karantene innad i laget.

Heretter må de gjennomføre alternative aktiviteter som løpe- og styrketrening utendørs.

Byrådets nye tiltak begrunnes med at smitten øker blant ungdom – særlig blant dem mellom 16 og 19 år. Treneren forstår behovet for tiltak rettet mot ungdommer, men er bekymret for hvilke konsekvenser et slikt forbud kan få.

– Motivasjonen vil jo falle. Forfallet i idretten er det som bekymrer meg mest. Jeg vet jo selv hvor viktig idretten har vært for min oppvekst, sier Helland Åmot.

– Tror du dette forbudet vil føre til mer frafall?

– Vi så jo allerede under den forrige nedstengingen at vi mistet et par stykker. Jeg tror ikke nødvendigvis to uker med forbud gjør at man mister veldig mange, men vi vet jo ikke om det blir forlenget. Et lenger avbrekk fører nok til mer frafall.

Norsk Håndballforbund: – Et dystert signal

Generalsekretær Erik Langerud i Norsk Håndballforbund sier at mottakelsen av de nye tiltakene er blandet. Han deler Helland Åmots bekymring for frafall.

Langerud peker på at forbundet har 11.000 håndballspillere som ikke har trent med nærkontakter siden 12. mars.

– Vi har full tillit til det myndighetene bestemmer, men vi begynner å kjenne ordentlig på frafallsproblematikken. Det er veldig mange som mister motivasjonen. Vi gjør så godt vi kan for å finne på alternative aktiviteter, men det blir mer og mer krevende dess mer tid dette tar. Det er et dystert signal.

