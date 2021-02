Sesongens første Vipers-tap: – Vi scorer ikke med håndveske og handlenett!

(Ferencváros – Vipers 30–28) Malin Aune scoret på nesten alt. Men Vipers feilet i mye og gikk på sesongens aller første tap i Budapest.

LYSPUNKT: Malin Aune scoret syv mål, men kunne ikke forhindre Vipers-tap i Ungarn. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi scorer ikke med håndveske og handlenett! Vi må satse tøffere, meldte en irritert Ole Gustav Gjekstad i en time out før pause av Champions League-kampen.

Vipers-treneren forsøkte å rullere på laget i en svært tøff periode med fem kamper på 11 dager. Han lyktes med Malin Aune som leverte syv scoringer på høyrekanten. Linn Jørum Sulland satte inn fem strake straffer. Ellers gjorde Norges beste klubb sesongens verste kamp internasjonalt. En brutal nedtur etter onsdagens seier i Metz.

– I dag savner Vipers Heidi Løke, sier Viasats ekspert, Gunnar Pettersen. Han ville ha mer linjespill på en vanskelig dag. Løke har ikke spilt siden nyttår på grunn av et nytt nesebrudd – i lek med sønnen hjemme i Sandefjord.

Korsbåndskadede Silje Waades forsvarsspill hadde det også vært bruk for. I begynnelsen av 2. omgang scoret Ferencváros fire ganger på rad ved gjennombrudd på høyresiden. Til slutt kom Nora Mørk inn for å gjøre forsvarsjobben for første gang etter kneskadene. Angrepsesset spilte mot slutten bare bakover på banen.

Vipers satset før pause på Malin Aune på høyrekanten og Evelina Eriksson i mål. De gjorde jobben sin med fem scoringer og syv redninger. Men også Henny Reistad og Nora Mørk ble hvilt i minuttene inn mot pause.

Ferencváros sa takk som byr. Vipers-ledelse 8–5 og 10–8 snudde til 14–11 for hjemmelaget ved pause. Keeper Kinga Janurik sto for 11 redninger. Etter pause kom Katrine Lunde inn i mål, men kom aldri opp i normal standard etter å ha sittet på benken i en omgang. Mot slutten kom svenske Eriksson inn igjen.

Vipers lykkes med lite. Ferencváros fikk en stor opptur etter at de onsdag tapte 33–27 for norskdominerte Györ i den ungarske serien.

Kristiansand-klubben fortsetter gruppespillet med et nytt oppgjør mot Ferencváros i Budapest mandag. Før Rostov-Don (onsdag) og Krim (lørdag) venter i Slovenia. To lag går direkte til kvartfinalen, mens de fire neste går videre til playoff for å komme til kampene mellom de åtte siste lagene.

Vipers kommer til på mangle tre spillere. EHF har ennå ikke offentliggjort hvordan den endelige sluttabellen skal regnes ut. Vipers fikk god hjelp av de øvrige resultater lørdag: Krim – Rostov-Don 28–27, Bucuresti – Esbjerg 28–26.

