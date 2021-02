Bryter-Berges OL-thriller: – Litt som russisk rulett

Stig-André Berge (37) innrømmer at han og brytelandslaget med tanke på covid-19-smitte har tatt – og vil fortsette å ta – en høy risiko i forberedelsene til OL-kvalifiseringen neste måned.

FARVEL IGJEN: Stig-André Berge og kona Rosell Utne Berge er vant til å ta farvel. I 2021 har det gått lang fra det til gjensyn. Bildet er fra pressekonferansen i fjor sommer da Norges OL-bronsevinner offentliggjorde at han ville satse mot Tokyo-OL. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det er litt som russisk rulett. Risikoen for å bli smittet er til stede. Den var vi villig til ta. Men da vi landet på Gardermoen etter seks uker, sa jeg til Fritz (landslagssjef Aanes) at «det er sinnssykt at vi har klart dette», og at jeg var sjokkert over hvor knirkefritt det hadde gått, sier Stig-André Berge.

Sist søndag kom Stig-André Berge og brytelandslaget tilbake til Norge etter en seks uker lang treningssamling – inkludert to konkurranser – i Ungarn og Kroatia. Etter 10 dager i karantene under samme tak som sin gravide kone Rosell Utne Berge og sønnen deres Nicklas – samt «samboer» og landslags- og treningspartner Morten Thoresen – hjemme på Rælingen, bærer det straks ut av landet igjen.

En snau uke etter at karantenetiden er over, drar Stig-André Berge og brytelandslaget tilbake til Ungarn, hele to og en halv uke for OL-kvalifiseringen starter der i midten av mars måned (18.-21. mars).

– Vi tar det usikre for det enda mer usikre. Vi sikrer oss, i tilfelle noe skulle skje her hjemme. Det som er helt sikkert, er at OL-kvalifiseringen vil gå som planlagt. Det ville være dumt ikke å være der når den starter, sier Stig-André Berge.

«Samboer» og europamester Morten Thoresen vil heller ikke gå glipp av den:

Norges OL-bronsemedaljør fra OL i Rio de Janeiro 2016 påpeker at han da OL-kvalifiseringen er unnagjort 21. mars, over en periode på to og en halv måned etter nyttår vil ha oppholdt seg i utlandet i ni uker.

– Det er mye. Det er ikke ekstraordinært for vår del. Men det er uvant. Det normale er at vi er borte cirka 20 dager av gangen, sier han.

Bryteforbundets nye sportssjef Erik Allum Rønstad forteller at brytelandslaget bestående av fem brytere og to trenere først trente i Ungarn i to uker. Deretter dro «hele gjengen» til stevnet Zagreb Open og en to uker lang treningssamling i Kroatia. Dit kom ytterligere tre brytere og en fysioterapeut. Det seks uker lange oppholdet ble avsluttet med 14 dager trening og en konkurranse i Tata.

Stig-André Berge forteller at det på det meste var 200 brytere i samme lokale. Ingen av avla positiv test. Under oppholdet i Kroatia var hotellet deres åpent for vanlige gjester. Han sier at munnbind er blitt en del av «vårt nye antrekk».

Stig-André Berge fikk tre kamper og endte på 5. plass i Ungarn siste helg.

– Det var en kjempegod konkurranse, med god kvalitet. Det er ikke der jeg har lyst til å være. Men det er kanskje der jeg bør være, sier han – med tanke på «være eller ikke være» om en måned.

OL-kvalifiseringen for brytere fra Europa er nær nådeløs. Stig-André Berge og de andre aktuelle norske bryterne må ta seg til finalen i sine klasser for å kunne kvittere ut Tokyo-billett. Ryker den i Ungarn, kommer en ny og absolutt siste mulighet i Sofia i Bulgaria 6.–10. mai. Den kvalifiseringen gjelder for brytere fra hele verden. OL-kravet er det samme som i Europa-kvalifiseringen: Topp 2, de vil si finale.

– Det er de to sjansene vi har. Det er definitivt siste mulighet. Det må klaffe den dagen. Med en buse i nesa, er den dagen ferdig, konkluderer Stig-André Berge – med to ganger trykk på «den».

– Vi hadde ikke noe valg. Vi måtte knalle til for å ta igjen ett år uten internasjonal treningssparring. V i har lagt ned vanvittig mange timer som vi nå har i «banken». Det har vært to økter om dagen, så å si konstant i seks uker, sier Stig-André Berge om Norges enestående ennå ikke ferdige oppkjøring til OL-skjebnedagene.

Sportssjef Erik Allum Rønstad svarer nei på spørsmål om landslagstrener Fritz Aanes kunne ha gjennomført samme opplegg i Norge. Rønstad sier det ville blitt for «oppstykket» på grunn av karantenebestemmelse og forbudet mot innreise, i dette tilfellet for sparringpartnere fra utlandet.

– Jeg vil rose Fritz (Aanes) for valget og opplegget hans, og jeg har stor respekt for Stig-André (Berge), med tanke på alderen hans. Han legger hele sin sjel i dette, med en fantastisk familie i ryggen.