Trippelseier for Pinturault på 30-årsdagen

Alexis Pinturault (30) tok storeslem i Lenzerheide og vant totalcupen for første gang.

SEIER: Alexis Pinturault vant det aller meste lørdag. Foto: DENIS BALIBOUSE / X90072

Franske Pinturault har blitt nummer to i verdenscupen sammenlagt de siste to sesongene og har ytterligere tre tredjeplasser tidligere i karrieren. I storslalåmcupen har han blitt nummer to fire ganger og nummer tre fem ganger, men lørdag kunne han juble for seier i sesongens siste storslalåmrenn, seier i totalcupen og seier i storslalåmcupen.

Alt det på franskmannens 30-årsdagen – det som mildt sagt ble en dag å feire for Pinturault.

– Jeg har jobbet så hardt i så mange år. Det føles veldig bra at jeg får betalt for det, sier Pinturault i et intervju vist på TV 2.

– Det var veldig fortjent at han vant i år. Jeg tror han har tenkt mye på det og det ble en hyggelig 30-årsdag, sier Kjetil André Aamodt under TV 2s studiosending etter rennet.

KULE: Alexis Pinturault fikk «den lille kulen» som symbol på at han vant storslalåmcupen og sikret seg også nok poeng til at han vil vinne totalcupen. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Tidligere denne uken har rennene i utfor og super-G blitt avlyst. Dermed hadde Marco Odermatt 31 poeng å hente inn på Pinturault før helgens to renn, i tillegg til at han ledet storslalåmcupen med 25 poeng. Sveitseren var imidlertid langt unna sitt beste og var hele 1,66 bak franskmannen etter den første omgangen og nede på tiendeplass. I finaleomgangen fikk han det heller ikke til å stemme og endte på ellevteplass.

Pinturault var på sin side suveren og hadde så mye som 81 hundredeler ned til Stefan Brennsteiner på annenplass etter første omgang.

I finaleomgangen kjørte Pinturault trygt og godt og komseg i mål til seier, 20 hundredeler foran Filip Zubcic. Vinterens verdensmester, Mathieu Faivre, kom på tredjeplass, 21 hundredeler bak landsmannen Pinturault.

Leif Kristian Nestvold-Haugen og Henrik Kristoffersen lå nede på tiende- og 13. plass etter den første omgangen. I finaleomgangen kjørte de seg begge opp og Kristoffersen ble best av de norske på åttendeplass. Nestvold-Haugen endte på plassen bak, to hundredeler bak Kristoffersen.

Herrenes verdenscupsesong avsluttes med slalåm i morgen.

NUMMER ÅTTE: Henrik Kristoffersen kjørte seg opp fem plasser i den andre omgangen. Foto: Marco Trovati / AP

