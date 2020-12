Solskjær innrømmer runde med seg selv: – Har jeg det som skal til?

Presset har økt på Ole Gunnar Solsjær (47) i forkant av lørdagens derby mot Manchester City, etter den forsmedelige Champions League-exiten i Tyskland.

OFFENSIV FØR RIVALMØTE: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United får besøk av Manchester City lørdag kveld. Foto: Clive Brunskill / PA Wire

Kristiansunderen er inne i en særlig viktig uke i jobben nå. 2–3-tapet mot RB Leipzig tirsdag, som sendte klubben ut av Champions League, hevet kritikernes røster. Igjen.

– Det er alltid press på deg når du er manager i Manchester United. Det var noe jeg måtte tenke på da jeg takket ja til jobben. Har jeg det som skal til for å være i en slik situasjon? Kan du håndtere nedturer? Kan du håndtere suksess? Jeg tror jeg kan det, sier Manchester Uniteds manager på en pressekonferanse i forkant oppgjøret på Old Trafford mot byrival City.

En ny smell i Manchester-derbyet vil øke presset ytterligere på nordmannen, som riktignok står med fire strake seirer i ligaen og ligger ett poeng foran nettopp City. Manchester United har fem poeng opp til ligaleder Tottenham, og Liverpool, med én kamp til gode.

Det har med jevne mellomrom blåst kraftig rundt Solskjær og hans fremtid, særlig fordi Mauricio Pochettino fortsatt er uten managerjobb, og vil være kronisk koblet som Solskjærs etterfølger.

Nå er det Champions League-exiten som har utløst en ny minikrise.

Men nå snakker en offensiv Solskjær om at Manchester United kan vinne ligaen allerede denne sesongen. United er fem poeng bak ledende Tottenham, med én kamp til gode, og ett poeng foran nabo City, med like mange kamper.

GOD STEMNING: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) og Pep Guardiola slår av en prat på Etihad i desember i fjor. Solskjær og Manchester United vant begge ligaoppgjørene forrige sesong. Foto: PETER POWELL / EPA

Tror på gullkamp

– Det er alltid fokus på å vinne og forbedre. I Manchester United bør man alltid ha ambisjoner om å vinne trofeer. De siste tre sesongene har det vært to lag som har vært langt foran resten. Men siden nyttår har dette laget forbedret seg, og jeg mener vi kan være med å kjempe, sier Solskjær og legger til: – Det er klart vi må forbedre oss fra forrige sesong, men jeg tror ikke noen lag vil dra ifra denne sesongen.

Siden han fikk jobben permanent i mars 2019 har laget hatt en egen evne til å vinne nøkkelkamper når det virkelig gjelder etter svake perioder.

Senest var det borteseieren mot PSG i oktober, og for et år siden ble Tottenham og Manchester City slått i løpet av tre dager. Nå vil et godt resultat mot Manchester City gi den norske manageren litt etterlengtet «arbeidsro».

NØKKELMANN: Bruno Fernandes har vært enormt viktig for Manchester United de siste månedene. Dette bildet er etter møtet med Bournemouth i juli. Foto: PETER POWELL / X06528

Sterk statistikk

Han har i alle fall statistikken på sin side mot City og manager Pep Guardiola, med tre seirer og to tap. De tapte 0–2 hjemme i april 2019, men har vunnet de to siste ligamøtene – på bortebane i desember 2019, og hjemme i mars 2020.

De vant én kamp hver i ligacupsemifinalene i januar, da City gikk til finalen med seieren sammenlagt.

– Vet dere hvorfor managere ikke har gjort det bra mot Peps lag? Det er fordi han har et fantastisk lag, og er en fantastisk manager. Det er ikke jeg som har gode resultater mot ham, det er spillerne mine og laget mitt. Støtteapparatet mitt også, for vi sitter sammen og legger planen for den rette veien. Vi har hatt marginene med oss i de tidligere møtene med City, sier Solskjær.