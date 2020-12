Norge trakk Nederland og Tyrkia: – Som å spille på hjemmebane

Det norske landslaget skal ut i VM-kvalifisering mot Nederland, Tyrkia, Montenegro, Latvia og Gibraltar. Den trekningen er de fleste fornøyde med.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Første reaksjon er at det er OK. Vi kunne fått det bedre og vi kunne fått det verre. Jeg er OK tilfreds, sier landslagstrener Ståle Solbakken til VG og la til i VGTVs sending:

– Det kunne vært bedre også, med gruppen til Kroatia, eller Danmark. Nederland er selvføølgelig en tøff nøtt, Tyrkia er «Jekyll and Hyde», Latvia og Montenegro er tøffe på bortebane. Jg tror det blir spennende.

En som koste seg stort med treningsresultatet var Alexander Sørloth. Spissen var forrige sesong i tyrkiske Trabzonspor, og ble toppscorer med 24 mål.

– Det blir som å spille på hjemmebane. Jeg gleder meg, var Sørloths første reaksjon.

Han er nå i RB Leipzig.

– Dette er ingen umulig oppgave, slo Bernt Hulsker fast da han fulgte trekningen i VGTVs studio sammen med Kjetil Rekdal – mannen som scoret for Norge i både VM 1994 og 1998.

– Vi unngår de aller vanskeligste lagene fra nivå 2 og dette er en gruppe vi skal være godt fornøyd med, oppsummerte den tidligere landslagskapteinen.

Norge var seedet i tredje gruppe, og Nederland og Tyrkia var allerede på plass i gruppe G da den tidliger nederlandske landslagsstjernen Rafael van der Vaart trakk kulen med Norge.

I tillegg skal Norge møte Montenegro, Latvia og Gibraltar. Montenegro var et relativt tøft lag fra fjerde seedingpulje.

– Det store spørsmålet er om de klarer å bryte dem ned. De spiller veldig kompakt og gjerrig og er tøffe, sa Rekdal.

Da Norge kom seg til VM i 1994, så var de også i kvalifiseringsgruppe med Nederland og Tyrkia. Norge vant den gang gruppen foran nederlenderne.

Dette er gruppene i VM-kvalifiseringen:

Gruppe A: Portugal, Serbia, Irland, Luxemburg, Aserbajdsjan

Gruppe B: Spania, Sverige, Hellas, Georgia, Kosovo

Gruppe C: Italia, Sveits, Nord-Irland, Bulgaria, Litauen

Gruppe D: Frankrike, Ukraina, Finland, Bosnia, Kasakhstan

Gruppe E: Belgia, Wales, Tsjekkia, Hviterussland, Estland

Gruppe F: Danmark, Østerrike, Skottland, Israel, Færøyene, Moldova

Gruppe G: Nederland, Tyrkia, Norge, Montenegro, Latvia, Gibraltar

Gruppe H: Kroatia, Slovakia, Russland, Slovenia, Kypros, Malta

Gruppe I: England, Polen, Ungarn, Albania, Andorra, San Marino

Gruppe J: Tyskland, Romania, Island, Nord-Makedonia, Armenia, Liechtenstein.

Ikke i sluttspill siden 2000

Det norske herrelandslaget kvalifiserte seg for VM-sluttspillet i 1994 (USA) og 1998 (Frankrike). I USA kom Norge sist i «dødens gruppe» der alle lagene endte med fire poeng, mens de fire år senere kom videre fra gruppespillet etter den historiske 2–1-seieren mot Brasil. Deretter ble det 0–1-tap mot Italia i åttedelsfinalen.

I forrige VM-kvalifisering kom Norge på fjerdeplass i gruppespillet mot Tyskland, Nord-Irland, Tsjekkia, Aserbajdsjan og San Marino.

Norge har ikke vært kvalifisert for et mesterskap siden EM i Belgia og Nederland i 2000.

VM i Qatar arrangeres fra 21. november til 18. desember i 2022. Det er de høye temperaturene på sommeren som gjør at mesterskapet et flyttet til vinterhalvåret.