Drillo med klar Ødegaard-dom: – Må være mer direkte

MARBELLA (VG) Tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen mener Norges kaptein Martin Ødegaard (22) må bli mer fremoverrettet i spillet sitt.

TYDELIG RÅD: Tidligere landslagssjef Egil «Drillo Olsen» mener at mer direkte fotball bedrer det meste her i verden. Han tror også at Martin Ødegaard blir bedre om han slår flere pasninger fremover. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Han har for få gjennomspill. Det er altfor ofte at han har ti meter plass foran seg, så slår han i støtte. Det skal ikke skje med Ødegaard. Han må være mer direkte og fremoverrettet, så han får brukt kreativiteten og ferdighetene sine, sier «Drillo» om Ødegaards kamp mot Luxembourg.

Landslagssjef Ståle Solbakken flyttet Ødegaard inn fra kant i de første tre kampene til sentralt i banen i 1–0-seieren.

– Jeg er glad for at han ble prøvd sentralt, for da er sjansen størst for at han får brukt kreativiteten sin. Jeg ser gjerne at Ståle prøver han der i en kamp til, sier «Drillo.

Ødegaard spilte med smerter i landskampene i mars og klarte ikke å dominere den gang. Ekspertene har krevd mer fra kapteinen. Henning Berg, nybakt seriemester med Omonia i Kypros, forstår at det tar tid for Ødegaard å skinne.

– Det er en prosess. Det er ikke bare snakk om Martin, men også hva de rundt gjør. Å finne en posisjon for Martin er en del av dette. Det samme gjelder for flere. Ståle bruker disse kampene til å finne ut hva som er det beste laget sammen, sier Berg.

STJERNEDUO: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland i lystig lag med Stefan Strandberg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Den tidligere forsvarskjempen er ikke bekymret for Ødegaards prestasjoner.

– I fotball tar ting litt tid når man bytter trener og roller. Jeg tror ikke Norge noen gang har hatt så mange offensive spillere på et høyt nivå som nå. Vi har hatt John Carew, Tore André Flo, Ole Gunnar Solskjær og Joshua King, men akkurat nå er det veldig mange gode samtidig. Det er veldig spennende, sier Berg.

Ødegaard overbeviste ikke ekspertene i seieren mot Luxembourg.

«Jeg hadde forventet mer av spillere som Martin Ødegaard (i en ny rolle) og Erling Braut Haaland, topp internasjonale spillere», skrev Knut Espen Svegaarden, VG-kommentator.

– Han er ikke noen sentral midtbanespiller med to «sittende». Det ser vi i den kampen her, og det tror jeg ikke han kommer til å være i fremtiden heller. Han må være høyere opp i banen, sa VG-ekspert Thomas Myhre.

«Solbakken er nødt til å finne ut av hvordan han skal få mer ut av Ødegaard om dette landslaget skal slå ut i full blomst», skrev TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

VG konfronterte Solbakken, som har ledet Norge i tre seirer og ett tap, med at ekspertene fortsatt er usikre på hvordan man får brukt Ødegaard best.

– Det er ikke ett entydig svar på det. Vi har ikke så mange gode spillere og valgmuligheter at han skal spille «der», fordi det er hans beste posisjon. Det kommer an på spill/motspill, motstander, hvilken taktikk vi velger og hvilke spillere vi har tilgjengelig, svarer Solbakken.

HamKam-trener Kjetil Rekdal lanserte 3–5–2 med Ødegaard bak Haaland og Alexander Sørloth som et alternativ onsdag.

– Det systemet har aldri Ødegaard spilt i noe klubblag. Hvis det skulle løse noe med ham, er ikke det svaret gitt i noen fotballkamper hvert fall, sier Solbakken.

Publisert Publisert: 3. juni 2021 20:51