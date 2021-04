Zuccarellos lagkamerat fikk hjerteproblemer etter coronasmitte: – Bare glad for å være i live

Marco Rossi (19) forteller til The Athletic at han var redd for å sovne – i tilfelle han ikke våknet igjen.

STORTALENT: Marco Rossi ble valgt i første runde av draften i NHL i 2020, men har grunnet hjerteproblemene ikke spilt for Minnesota Wild. Foto: Peter Power / The Canadian Press

– Hver natt før jeg skulle legge meg, så var jeg så redd for at jeg ikke ville våkne igjen. Hver natt var jeg veldig lei meg og jeg gråt alltid fordi jeg var redd for det. Jeg sa til foreldrene mine: «Kan dere sove ved siden av sengen min og være her til jeg sovner?» Og hver dag våknet jeg opp om morgenen. Jeg var så glad for at jeg våknet opp. Det var virkelig vanskelig, sier Rossi til The Athletic.

Det var i november i fjor at 19 år gamle Rossi fikk påvist covid-19. Østerrikeren signerte for Minnesota Wild i oktober og ettersom NHL-sesongen ikke var i gang, ble han lånt ut til sveitsiske ZSC Lions. Der rakk han kun å spille én kamp før han ble coronasmittet.

Etter å ha kommet seg litt til hektene igjen, var han kaptein for Østerrike under junior-VM i Canada i desember/januar. Østerrike ble slått ut etter fire kamper og Rossi reiste til Minnesota for å slutte seg til Wilds treningsleir etter den siste kampen i gruppespillet, på nyttårsaften.

I forbindelse med NHLs obligatoriske karanteneprotokoll, oppdaget legene at Rossi hadde myokarditt – hjertemuskelbetennelse.

Det er noe American College of Cardiology i fjor vår pekte som en mulig konsekvens av coronasykdom og ifølge tctmd.com er det i det underkant av fem prosent som blir rammet av hjertesykdommen som følge av coronaviruset. Det er ikke bekreftet at det i Rossis tilfelle er en direkte sammenheng mellom coronasykdommen og hjertemuskelbetennelsen.

SYK: Marco Rossi (venstre) sammen med Senna Peeters (høyre) under junior-VM i slutten av desember. Rossi hadde da vært smittet av coronaviruset og i etterkant av mesterskapet oppdaget legene at han hadde hjertemuskelbetennelse. Foto: JASON FRANSON / The Canadian Press

Den norske landslagskeeperen i håndball, Kristian Sæverås, er blant de som tidligere har fått påvist myokarditt etter coronasykdom.

– Det er alvorlig. Man bør ikke anstrenge seg mye om man har myokarditt. Da kan du risikere å få hjerteinfarkt, alvorlige hjertearytmier eller potensielt dødelige tilstander, sa lege ved Olympiatoppen, Thomas Torgalsen til TV 2 i fjor.

I Rossis tilfelle fikk han beskjed om at han skulle være glad for at Østerrike ble slått av gruppespillet i junior-VM med fire strake tap og 1–29 i målforskjell.

– Legene sa at hvis jeg hadde spilt én kamp til i junior-VM, så kunne dette endt helt annerledes, sier Rossi til The Athletic.

– Jeg takker Gud for at han støttet meg ... Jeg er bare glad for å være i live, sier 19-åringen, som var niendevalg i første runde av NHL-draften i 2020.

Rossi levde de neste tre ukene sammen med Wild-spiller Thomas Vanek, som er blant Østerrikes beste ishockeyspillere, og var innom en rekke leger. Til slutt ble han sendt hjem til foreldrene i Østerrike.

Den talentfulle 19-åringen skal i løpet av mai gjennomgå flere tester. Hvis han får klarsignal der, kan han begynne å trene igjen, skriver The Athletic.

