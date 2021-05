Eks-verdensmesteren om teamsjefene: – De tåler ikke hverandre

Lewis Hamilton (36) og Max Verstappen (23) slåss om VM-tittelen på banen. Nico Rosberg mener at forholdet mellom teamsjefene deres ikke er bra.

TEAMSJEFER: Mercedes' Toto Wolff og Red Bulls Christian Horner. Foto: HANDOUT / X80001

Verdensmesteren fra 2016 er nå ekspert for tyske Sky – og uttaler etter helgens Portugals Grand Prix:

– Vi vil gjerne se denne tvekampen. Det er så mye press på det. Vi vet at Mercedes og Red Bull ikke er bestevenner. Det starter med teamsjefene. Toto Wolff og Christian Horner tåler ikke hverandre. Det er også press mellom sjåførene, fastslår Rosberg (35).

– Vi kan se frem til en kjempesesong, det blir virkelig spennende. Vi kommer til å få det gøy, fortsetter den tidligere Williams- og Mercedes-føreren.

Etter at Mercedes-fører Lewis Hamilton hadde vunnet Portugals Grand Prix foran Red Bulls Max Verstappen, er det klart at alle de tre første Grand Prix-løpene i 2021 har endt med disse to på de to første plassene. Hamilton har vunnet to løp, mens Verstappen har én seier.

Det har allerede vært en del drama på banen, og utenfor banen har forholdet mellom de to teamene surnet etter at Red Bull nylig kunngjorde at de har hentet Mercedes-ingeniøren Ben Hodgkinson som sjef for deres nye motor-avdeling.

Kampen om ingeniørene er nesten like tøff som kampen om førerne i Formel 1.

Etter som Honda har bestemt seg for å forlate Formel 1 etter 2021, har Red Bull bestemt seg for å bygge opp sin egen motor-avdeling, Red Bull Powertrains, der de i utgangspunktet skal bruke Hondas teknologi ut 2024, for så å få frem sin egen motor til 2025, da det blir nye regler.

Hodgkinson går til Red Bull etter å ha tilbrakt nesten 20 år i Mercedes-systemet. I Mercedes er han nå sjef for «mechanical engineering».

Før Portugals Grand Prix ba Christian Horner Mercedes-sjef Toto Wolff om å passe sine egne saker etter at Wolff hadde uttalt seg om Red Bulls fremtidige motorplaner. Wolff spekulerte i at Red Bull og Porsche/VW kunne være en ikke usannsynlig duo i Formel 1 i fremtiden.

Wolff uttalte etter målpassering søndag at Red Bull og Mercedes trolig er på omtrent samme nivå nå. Nico Rosberg uttrykte seg slik ifølge Sky:

– Det var føreren som utgjorde forskjellen denne gang. Max hadde en liten fordel med litt raskere bil, men han gjorde for mange feil. Det kan man ikke tillate seg. Hvis man vil bli verdensmester mot Lewis Hamilton, må man gjøre alt perfekt, ellers har man ingen sjanse.

I søndagens løp vekslet beste rundetid mellom Mercedes- og Red Bull-førerne. Max Verstappen noterte til slutt beste tid, men han hadde vært utenfor banen i en sving og fikk tiden slettet. Dermed ble Mercedes’ Valtteri Bottas stående med beste rundetid.

– Det viser hvor forbannet like disse bilene er. Dette har vi ønsket oss i årevis. Nå ligger det an til å bli spennende gjennom en hel sesong, sier en annen Sky-ekspert, Ralf Schumacher, bror til legenden Michael Schumacher.

