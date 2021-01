Full stans for idretten i Oslo-regionen – fotballklubbene får ikke trene

Norges Idrettsforbund ber alle medlemmer i topp- og breddeidrett om å legge ned aktiviteten i Oslo og ni av kommunene rundt hovedstaden. Toppklubbene i fotballen har allerede vedtatt treningsstopp.

TRENINGSSTOPP: Vålerenga og Dag-Eilev Fagermo startet pre-season denne uken. Her fra trening i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– I lys av den svært alvorlige situasjonen i Oslo-regionen ser vi ingen annen løsning enn å be organisasjonen om en full nedstengning av all idrettsaktivitet, også toppidretten, i Oslo-regionen. Situasjonen er svært alvorlig, og Norges idrettsforbund har derfor besluttet å ta dette grepet. Nedstengningen skal skje umiddelbart og varer til og med 31. januar. Vi følger situasjonen tett og vil forlenge nedstengningen om nødvendig, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

– Vi har tatt beslutningen etter dialog med idrettskretser og særforbund som har særlige unntak i covid-19-forskriften. Det er en tung beslutning å stenge idretten i Oslo-regionen, og vi vet hvor mye dette betyr for våre medlemmer, men hensynet til liv og helse kommer selvsagt først. Vi henstiller alle medlemmer i Oslo-regionen om å holde seg i sine hjemkommuner og unngå reisevirksomhet ut av sin kommune, sier Kjøll.

Fotballen tok grep før idrettsforbundet kom på banen med sin anmodning. Kommunikasjonssjef Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund bekreftet overfor VG tidligere lørdag at det er vedtatt stopp for fellestreninger og treningskamper ut januar måned for de tre øverste nivåene for menn og to øverste for kvinner.

Vålerengas kvinner – som etter planen skal spille Champions League mot Brøndby 7. februar – meldte fredag at de dropper to planlagte treningskamper og trening i helgen. Nå får klubben en ytterligere ukes avbrekk fra fotballen – minst. Det samme må også KFUM og Grorud i Obosligaen belage seg på, samt Kolbotn, Lyn og Røa i kvinnenes Toppserie og 1. divisjon. Fra 2. divisjon blir Moss, Kjelsås og Skeid berørt.

– Nå gjør vi om på sportslige planer slik at spillerne får trent på egenhånd og innenfor reglene, melder Vålerengas sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen til VG.

Klubben var nødt til å permittere spillere og andre ansatte da coronaen traff Fotball-Norge med full kraft i fjor vår. Om det må til også nå, har ikke klubben diskutert foreløpig, opplyser Ingebrigtsen.

I likhet med Vålerenga er også KFUM og Grorud i divisjonen i gang med fotballsesongen 2021.

– Vi avlyste i dag for å være på sikre siden etter nyhetene som kom i går, forteller KFUM-trener Jørgen Isnes til VG.

– Vi har vært forberedt på det. Vi har treningsopplegg som skal utføres av hver enkelt spiller, og dette er den tiden vi lever i. Vi må ta i et ordentlig skippertak så vi blir kvitt pandemien. Vi kommer ingen vei med å stå i kø på polet, melder Isnes.

Samtidig har fire nabokommuner rundt Oslo bedt regjeringen om lignende tiltak som er innført i hovedstaden og i de ni nabokommunene. Det er Drammen, Asker, Lørenskog og Lillestrøm. Dermed kan enda flere klubber stå overfor det samme – som eksempelvis Strømsgodset, Lillestrøm og Stabæk fra Eliteserien.

– Vi følger regjeringens anbefalinger og må bare vurdere situasjonen nøye, svarer Gro Tvedt Anderssen i NFF om treningsforbudet kan spre seg.

Leif Øverland i Norsk Toppfotball har vært i kontakt med sine medlemsklubber Vålerenga, Grorud og KFUM.

– Det er svært hyggelig å merke at klubbene støtter opp under tiltaket umiddelbart og sier de skal være med på dugnaden, sier Øverland.

Publisert Publisert: 23. januar 2021 14:03 Oppdatert: 23. januar 2021 15:15

