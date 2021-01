Granerud tangerte Ljøkelsøy – dobbelt norsk i Willingen

De norske hopperne fortsatte den strålende sesongen i Willingen, med seier til Halvor Egner Granerud foran Daniel-André Tande.

NY SEIER: Halvor Egner Granerud tok sesongens syvende verdenscupseier lørdag. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

– Han er en så å si komplett utøver. Han har alt på plass. Han har hodet på stell, er motivert og jobber beinhardt hver eneste dag. Det fører til at han vinner renn på renn, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK etter rennet.

Egner Granerud ledet knepent foran Daniel-André Tande etter den første omgangen. Tande leverte også i finaleomgangen og satte press på Egner Granerud, men verdenscuplederen svarte med omgangens lengste hopp og vant rennet 8,9 poeng foran Tande.

– Det var to gode hopp. Ikke perfekt, men veldig nært. Jeg er veldig fornøyd med seieren og å kunne være på pallen med Daniel er veldig fint, sier Egner Granerud i et seiersintervju vist på NRK.

Seieren er hans syvende verdenscupseier denne sesongen. Dermed tangerte han Roar Ljøkelsøy som den norske herrehopperen med flest verdenscupseirer i løpet av en sesong. Ljøkelsøy vant også syv renn tilbake i 2003/04-sesongen.

Fremdeles har Egner Granerud et stykke opp til Maren Lundbys rekord, som vant tolv verdenscupseirer i løpet av 2018/19-sesongen. Langt opp er det også til Petr Prevc og Sara Takanashis rekord på 15 seirer i løpet av samme sesong.

– Vi har fortsatt mange renn igjen denne sesongen. Halvor har gode sjanser til å vinne flere, sier Stöckl. Etter planen gjenstår det tolv individuelle renn denne sesongen.

Med seieren er Egner Granerud nå fire seirer bak nevnte Ljøkelsøy som den norske herrehopperen med flest verdenscupseirer totalt. Verdenscupen i hopp ble startet foran 1979/80-sesongen.

DOBBELT NORSK: Daniel-André Tande (til venstre) og Halvor Egner Granerud (midten) sørget for at det ble to nordmenn på toppen av resultatlista. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Fakta Norske herrehoppere med flest verdenscupseirer 1. Roar Ljøkelsøy – 11 seirer

2. Anders Jacobsen – 10 seirer

3. Roger Ruud – 9 seirer

4. Espen Bredesen – 8 seirer

4. Bjørn Einar Romøren – 8 seirer

6. Anders Bardal – 7 seirer

6. Vegard Opaas – 7 seirer

6. Daniel-André Tande – 7 seirer

6. Halvor Egner Granerud – 7 seirer Les mer

Willingen har vært en god bakke for norske hoppere tidligere, med fem forskjellige norske vinnere siden bakken ble tatt i bruk i verdenscupen fra midten av 90-tallet før kveldens renn. Blant vinnerne var Daniel-André Tande, som vant i den tyske storbakken i 2018.

Tande tok også ledelsen i første omgang etter et hopp på 145 meter, en ledelse som holdt helt til verdenscupleder Halvor Egner Granerud satte utfor som sist startende. Han la på ytterligere to og en halv meter under noe bedre forhold og tok en knepen ledelse, 0,4 poeng foran landsmannen.

Bak dem var både Bor Pavlovic og Kamil Stoch på skuddhold etter den første omgangen, mens det var 18,2 poeng fra Egner Granerud og ned til Markus Eisenbichler på femteplass.

Dermed sto kampen om seieren blant de fire beste etter den første omgangen, en kamp nordmennene gikk seirende ut av.

Fredagens kvalifisering, lørdagens renn og søndagens kvalifisering og renn teller alle i konkurransen Willingen Six. Poengene fra hvert hopp legges sammen over de seks hoppene, med 15 000 euro – rundt 155 000 norske kroner – til vinneren. Etter tre av seks hopp leder Granerud Willingen Six, 12,6 poeng foran Tande.

Fakta Verdenscup hopp i Willingen, herrer: 1. Halvor Egner Granerud – 285,5 poeng

2. Daniel-André Tande – 276,6 poeng

3. Kamil Stoch – 272,2 poeng

6. Marius Lindvik – 256,8 poeng

13. Robert Johansson – 244,5 poeng

28. Anders Håre – 210,3 poeng

45. Johann André Forfang – 87,1 poeng Les mer