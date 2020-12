Norsk Fortnite-stjerne klar for «Zucca»-klubb: Vil bli verdens beste

Den verdenskjente Fortnite-profilen Endre «Endretta» Byre (15) er klar for den nordiske e-sportklubben Nordavind, som nylig NHL-spiller Mats Zuccarello (33) investerte i.

SATSER NORSK: Fornite-spiller Endre Byre er klar for den norske e-sportklubben Nordavind. Foto: Nordavind DNB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter Steffen Willumsen, kommunikasjonssjef i Nordavind, til VG tirsdag. Laget har selv også offentliggjort signeringen på Twitter.

– Jeg har et stort ønske om å etablere meg som verdens beste Fortnite-spiller, sier Byre selv i en e-post til VG.

Fakta Endre «Endretta» Byre Fra Stavanger. 15 år gammel. 24. plass fra Fortnite-VM i 2019. Spiller på PC. Har spilt for Team FRAG, Xypher Esports og Misfits Gaming EU tidligere. Les mer

Stavanger-gutten Endre Byre, bedre kjent som «Endretta» i e-sport-miljøet, var en av tre nordmenn som deltok i Fortnite-VM i fjor. Mens Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen ble verdensmester i duo-mesterskapet, ble Byre beste nordmann på 24. plass i solo-delen.

24. BEST I VERDEN: Byre ble beste nordmann i fjorårets solo-VM i Fortnite. Årets mesterskap ble avlyst som følge av coronaviruset. Foto: JASON SZENES / EPA

Nå er han klar for det profesjonelle e-sportlaget Nordavind DNB. Sist uke kunne NHL-stjernen Mats Zuccarello fortelle at han hadde investert i klubben.

– Jeg synes det er virkelig kult at en legende som Zucca involverer seg i e-sport med stort engasjement, og selvsagt da i Nordavind. Jeg har ikke offisielt fått hilst på ham ennå, men håper å gjøre det til neste år. Jeg håper at jeg får muligheten til å lære litt av ham, slik at jeg kan utvikle meg enda mer i positiv retning som e-sportutøver, sier Byre.

Zuccarello mener det er på tide at e-sport anerkjennes.

– Det er kanskje det man ikke har sett på, på grunn av de vanene man har hørt om før. Dårlig mat, dårlige vaner – det er det man har lyst til å endre på og vise at det går an å være en toppidrettsutøver og game. Det er jo spill, men det er en sport i seg selv. Hvis sjakk er en sport, er gaming en sport. Da må man anerkjenne det. Det er verdens største ting, så å si alle barn i hele verden driver med det, og folk på min alder holder på, sier han.

MED: Mats Zuccarello og Stian Blipp er med på e-sportsatsingen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Nå vil Byre jobbe mot målet om å bli verdensmester.

– Det overordnede målet og motivasjonen er nok det samme som for de fleste med ambisjoner i sport og idrett: bli verdensmester og deretter første til å forsvare tittelen, sier han.

– Hvorfor Nordavind?

– Som en norsk utøver føles det veldig naturlig for meg å signere med den største og mestvinnende klubben i Norge. Jeg har et stort ønske om å etablere meg som verdens beste Fortnite-spiller, og fra et utviklingsperspektiv tror jeg det gjøres best sammen med en aktør som opererer fra hjemlandet, representerer de samme verdiene som meg så vel som at Nordavind over årene har avlet frem flere spillere av mesterskapskaliber i tillegg til en verdensmester.

Publisert Publisert: 1. desember 2020 19:16