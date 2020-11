Maradonas norske venn: – Han var to personer – «Diego» og «Maradona»

Terje Liverød (65) var den nordmannen som kjente Diego Maradona best. Den tidligere agenten forteller at det avdøde ikonet hadde to forskjellige personligheter.

MØTTE VG: Diego Maradona og Terje Liverød under et VG-intervju med legenden i 2002. Foto: Helge Mikalsen

– Jeg vil kalle ham han min venn, sier Terje Liverød til VG. Han kom i kontakt med Maradona da han jobbet for tyske klubber i Sør-Amerika på 1990-tallet og tilbrakte mange timer med legenden.

– Han var to personer – «Diego» og «Maradona», sier Liverød som sist var i personlig kontakt med den argentinske legenden i fjor.

– «Maradona» var rollen han spilte som fotballspiller. «Diego» var den jeg ble kjent med på en annen måte. Jeg hadde æren av å være en god del timer sammen med ham hvor han var en mer normal person. Han likte ikke ubetinget den situasjonen han var i, men han var avhengig av å være «Maradona».

Diego Maradona fikk en stjernestatus som – tross mange personlige problemer – aldri falmet etter Argentinas VM-gull i 1985.

– Det var litt vanskelig for ham. Jeg fikk innblikk i hva det var å være «Maradona» og det innebar veldig mange ting. Det var utenfor menneskelig kapasitet å kunne håndtere det på en normal måte, mener Terje Liverød.

– Og da tenker da du på alt som oppsto rundt narkotika og doping i hans karriere?

– Ja, og hans mange uttalelser. Du kan ikke sammenligne ham og dømme etter sammenligning med vanlige personer og fotballspillere, svarer Liverød.

Maradona forlot sitt siste fotball-VM som spiller etter en positiv dopingprøve i 1994.

– Hvordan var Diego?

– Han hadde et veldig stort behov for sosial kontakt og hadde de sidene ikke man ikke skulle tro han hadde. Følsomme og menneskelige sider som «Maradona» ikke kunne vise, poengterer Terje Liverød.

I begynnelsen av november kom nyheten om at Maradona var operert for hjerneblødning rett etter 60-årsdagen 30. oktober.

– Da hadde jeg litt kontakt med ekskona hans, Claudia. Det ante meg egentlig at det kunne gå mot slutten, sier Liverød fra Sandefjord.

– Det er en veldig trist kveld. Når verdens beste fotballspiller gjennom tidene dør så er det uansett et sjokk.

Terje Liverød har tilbrakt mange timer sammen med Maradona opp gjennom årene.

– Han var veldig morsomt og festlig å være sammen med. Det skjedde noe hele tiden, sier han.

Terje Liverød har sjeldent vært mer kjørt enn etter at han i 2006 organiserte en 12 dager lang Maradona-turné med oppvisningskamper på innendørsarenaer i Bergen, Oslo, Stockholm og København.

– Jeg var totalt utslitt etterpå. Helt ferdig. Det skyldtes ikke bare ham. Han kunne jo ikke gå ut så vi tilbrakte mye mye tid sammen innendørs og ble sittende til langt ute i nattetimene hver dag. Vi kom tett innpå hver andre. Det var på mange måter interessant.

Maradona pådro seg hjerteinfarkt i 2000 angivelig etter en overdose kokain. I 2004 fulgte en nytt infarkt etter. I lange perioder ble han behandlet for helseproblemene og fedme på Cuba der han var personlig venn med tidligere president Fidel Castro.

Diego Maradona hadde to år etter det siste hjerteattakket med seg sin personlige lege til Skandinavia. Men var nesten ikke til å stoppe.

– Det var ikke så lenge etter at han var operert så han gikk på «hundre» medisiner. Han var ivrig som en guttunge og legen kom til meg hver dag og sa at jeg måtte dempe ham. Han var ifølge kontrakten ikke spille med enn åtte minutter i kampene og legen var livredd. Men Diego Maradona ville ikke av banen og ville ut igjen veldig fort. Han var umulig å styre og måtte ligge to-tre timer etter kampene, sier Liverød og beskriver «han sov om dagen og var våken om natten».

Etter en lang tur i en dårlig buss mellom Stockholm og København ville ikke Maradona stille på den tillyste pressekonferansen. En episode Liverød aldri kommer til å glemme.

– Hele det danske pressekonferanse ventet og det skulle gå live på TV. Diego ga beskjed om at han ville ha med Michael Laudrup og jeg måtte ringe ham. Laudrup spurte om han «var sur igjen», men han var 40 minutter unna og kunne ikke rekke det. Men jeg rakk Maradona telefonen og Laudrup fikk overtalt ham. Han grep mikrofonen sa han var sliten og gikk. Verdens korteste pressekonferanse og jeg satt igjen som en dust.

– Hva skjedde etterpå?

– Ingen ting. Det er så mange historier med ham. Jeg kunne ha skrevet en bok, mener nordmannen.

Liverød snakket med Maradona i fjor, men fikk aldri fullført sitt planlagte filmprosjekt med argentineren.

Ideen var å lage en dokumentar med Maradona og Englands midtstopper Terry Fenwick, som var den siste argentineren passerte i fotballhistoriens mest kjente dribleserie. Maradona la store deler av det engelske laget bak seg og scoret 2–0 -målet. Bare fire minutter tidligere brukte Argentinas nummer 10 «Guds hånd» til 1–0 i VM-kvartfinalen i 1986. Senere reduserte Gary Lineker i den historiske kampen Maradona & co. vant 2–1.

– Jeg har sagt til Diego at hvis du ikke hadde scoret det målet så hadde du kanskje reist hjem fra VM og blitt skjelt ut. Da hadde fotballhistorien og du vært annerledes og ikke vært den du er. Han tenkte i 15 sekunder og sa «det har du rett i, Terje». Den eneste som kunne stoppet det var Fenwick.